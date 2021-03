Rai1, “Canzone Segreta”: venerdì 19/3 gli ospiti di Serena Rossi saranno Mika, Romina Power, Ciro Ferrara, Marcella Bella, Carolyn Smith e Michele Placido

Ospiti di Serena Rossi anche Romina Power, Michele Placido, Carolyn Smith e Marcella Bella

Venerdì 19 marzo, alle 21.35, nuovo appuntamento con “Canzone Segreta“, lo show emotainment su Rai1 in collaborazione con Blu Yazmine. Alla conduzione Serena Rossi, artista tra le più amate nel panorama del cinema, della musica e della tv italiana. Dalla poltrona bianca, elemento identificativo del programma, gli ospiti si godranno la “sorpresa” a loro dedicata, ignari di tutto quello che accadrà. Nella seconda puntata i protagonisti saranno: Mika, Romina Power, Ciro Ferrara, Marcella Bella, Carolyn Smith e Michele Placido.

Canzone Segreta è uno show con tutte le caratteristiche del varietà di prima serata, arricchito dal calore e dalla forza dell’emotainment, che celebra i sogni, le storie dei protagonisti e le loro emozioni. L’ospite sarà accompagnato dalle prime note della sua canzone del cuore in un personale mondo di ricordi, in un susseguirsi di filmati, fotografie e proiezioni che ripercorreranno i momenti più importanti della sua vita. Sorprese incluse.

Dopo il percorso della sua storia, il protagonista avrà una sorpresa canora da parte di un cantante o di un gruppo in omaggio alla sua canzone segreta. Il brano sarà eseguito con un arrangiamento nuovo rispetto all’originale, un’orchestrazione differente e una diversa tonalità, anche per adattare il pezzo alle coreografie del corpo di ballo e dei performer che accompagneranno l’interpretazione. Sarà, quindi, emozionante scoprire la reazione del personaggio di fronte al momento a lui dedicato.