Rai Movie, stasera andrà in onda il film “Under Suspicion”

Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), in prima serata alle 21.10, proporrà il film “Under Suspicion”, remake del film francese “Guardato a vista” di Claude Miller, diretto da Stephen Hopkins con Gene Hackman, Morgan Freeman e Monica Bellucci.

A Porto Rico, durante i festeggiamenti del carnevale, c’è il ritrovamento dei cadaveri di due ragazzine. Secondo i primi esami autoptici le giovani vittime sarebbero state vittime di violenze prima di essere uccise. A guidare le indagini è il capitano Victor Benezet, che da subito inizia a nutrire seri sospetti nei confronti di Henry Hearst, sua vecchia conoscenza e stimato notaio di San Juan. Intenzionato a far crollare definitivamente Hearst per costringerlo a confessare, Victor lo trattiene in centrale per un’intera notte. I due innescano una vera e propria battaglia che verrà giocata su un sottile filo psicologico.