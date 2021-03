Elisa Isoardi ha il maggiordomo. Corteggiata dal visconte Guglielmotti, Angela Melillo dice: “Più che un nobile è il suo maggiordomo…”

Tra Elisa Isoardi e Ferdinando Guglielmotti ci sarebbe del feeling all’Isola dei Famosi. Sotto l’occhio attento dei telespettatori è finita appunto la Isoardi. La conduttrice ed ex di Salvini, fa parte del gruppo dei “rafinados” ed è stata notata una certa simpatia con Ferdinando Guglielmotti, il visconte proprietario di un caseificio e di uno splendido palazzo a Montalto di Castro, vicino a Viterbo.

Stando alle indiscrezioni di Chi, pare che il feeling tra i due sia nato già prima di partire per l’Isola dei Famosi. Guglielmotti infatti non si è nascosto nel corso della prima puntata, dichiarando subito che è attratto da Elisa Isoardi. La quale dal canto suo ha definito il visconte una persona raffinata.

Ferdinando Guglielmotti e la proposta (declinata) a Elisa Isoardi

Ferdinando Guglielmotti ha rivelato di essere attratto da Elisa Isoardi e di essere esperto di tantra yoga e soprattutto di sesso tantrico: “Io amo la donna in maniera tantrica. Voglio dare amore per un giorno intero”. L’ex ballerina di Ballando con le stelle ha però respinto il suo corteggiatore: “Persona raffinatissima però a me fa un po’ paura questa roba del tantrico… Quindi direi che abbandono qui”. C’è però tra i naufraghi chi non apprezza le attenzioni del visconte nei confronti della Isoardi. Si tratta di Angela Melillo che è stata molto pungente nei suoi confronti, dichiarando con sarcasmo che “più che un nobile è il maggiordomo di Elisa. Ci sono pure io eh… Poteva offrire un po’ di acqua anche a me o no?”.

Filippo Limoncelli, Blitzquotidiano.it