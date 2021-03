Alessandro Borghese ha il Covid: “Sono tutto acciaccato”

Anche Alessandro Borghese ha il Covid. E’ lo stesso chef della tv a raccontarlo ai suoi follower su Instagram, attraverso alcune storie: “Buongiorno a tutti dal mio bunker segreto. È il quinto giorno che sono qui da quando ho preso il Covid”. E poi aggiorna sulle sue condizioni di salute: “Niente febbre per ora, ma sono tutto acciaccato, ho le ossa rotte, la testa che mi gira”.

Alessandro Borghese non si fa abbattere però e ammette di aver letto molto in questi giorni di pausa forzata: “La natura non ha più segreti per me”, raccontando curiosità e aspetti anche divertenti della sua giornata in quarantena con il grande tempo libero a sua disposizione, mentre sorseggia un caffè: “La parte più buona della giornata”, dice senza perdere il sorriso.

Lo chef di “4 Ristoranti” poi aggiunge: “Spero di levarmi il Covid immediatamente di mezzo perché dovrò sostituirmi i reni. Non so più come posarmi sul letto. Ma a prescindere da questo, sono anche piuttosto fortunato, quindi, va bene così”.

Tgcom24