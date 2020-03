Venier, Domenica in onda ma voi restate a casa

Dopo stop una puntata, conduttrice: ” bene rispettiamo regole”

Mara Venier torna con la sua “Domenica in“, in diretta da domenica prossima, dopo la sospensione del programma per una puntata. Il contenitore domenicale di Rai1 era stato fermato per precauzione, pur in assenza di specifiche criticità. Lo ha anticipato la stessa conduttrice, tra le più amate e popolari dal pubblico affezionato al servizio pubblico. In una confermazione telefonica con l’ANSA spiega: “abbiamo deciso di proseguire d’intesa con l’azienda.

Sarà una puntata diversa, senza nessuno in studio, qualche ospite da remoto, ma non sappiamo nulla, stiamo facendo le riunioni telefoniche oggi, per metter a punto la scaletta”. L’emergenza Covid sappiamo la sta vivendo ” prosegue ”tutto il paese, ma è una situazione che non va assolutamente minimizzata, già nelle scorse puntate abbiamo avuto opinioni di scienziati esperti che hanno spiegato come dobbiamo comportarci affinché questo virus rallenti, si diffonda il meno possibile e non a macchia d’olio, un appello ai ragazzi di incoraggiamento ce la potete fare, otre ai pc, avete libri, musica, strumenti potete dar sfogo alla vostra immaginazione creativa”. Ma le Venier è preoccupata, io lavoro la domenica e vado a casa da mio marito Nicola. Non faccio altro”. – Avrete qualche intervento in studio, ci sono state delle nome da parte dell’azienda anche sugli ospiti? “Al momento siamo io e il mio direttore di orchestra senza band. Credo – conclude Mara Venier – sia giusto, tutto lo staff è dotato di mascherine, guanti e si attiene alle norme igienico sanitarie pensi che io domenica scorsa ne avevo una decina compreso Sileri, che sol sabato per citarne unico si è scoperto positivo, per fortuna era già in quarantena, ma confesso lo spavento c’è stato, lo scoprivo lunedì. Comunque per questa domenica qualcosa ci inventeremo il pubblico ha bisogno di un pò i leggerezza, di distrarsi da casa, ce la metterà tutta la vostra zia Marta ve lo prometto”. Infine una comunicazione da parte di Mara di sicurezza -servizio: da domenica scorsa tutti gli studi sono sottopposti a a bonifica ingienico sanitaria

