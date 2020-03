Pupo: “Ho cambiato idea su Wanda Nara, ora è come una figlia”

La coppia del Grande Fratello Vip composta da Pupo e Wanda Nara è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori con il tempo e, ora che il reality show si avvia alla conclusione anticipata a causa del coronavirus, Enzo Ghinazzi si confessa e ammette di essersi approcciato alla collega con qualche pregiudizio.

La decisione di Alfonso Signorini di affidare a Pupo e a Wanda il ruolo di opinionisti non aveva convinto, in un primo momento, i fan del Gf Vip che, durante le prime puntate, non hanno esitato ad esprimere i loro giudizi implacabili nei confronti dei due. Poi, l’evolversi delle situazioni nella Casa, ha permesso ad entrambi di prendere delle posizioni che hanno permesso al pubblico di ricredersi, soprattutto sulla funzione della Nara nel programma.

Lo stesso Pupo, intervistato dal settimanale Novella 2000, ha confessato di aver avuto qualche pregiudizio nei confronti dell’argentina che, però, ad oggi considera quasi una figlia. “Non vi nascondo che all’inizio ero un po’ prevenuto. Non sapevo a cosa andassi incontro – ha raccontato il cantante – . Ho approcciato Wanda durante una cena al ristorante Baglioni di Milano dove c’erano anche i vertici Mediaset per parlare del nostro progetto. Pensavo che Wanda fosse la solita ragazzina legata al denaro e al successo, visti i suoi rapporti con le alte cariche del calcio internazionale. Invece, non è affatto così”.

Nel corso del tempo, infatti, Pupo ha rivalutato completamente la moglie di Mauro Icardi ritenendola anche molto brava nel suo lavoro. “Oggi per me è come una figlia. È una donna con la testa sulle spalle, responsabile e determinata, brava nel suo lavoro – ha aggiunto – . Le voglio un gran bene… Ho scoperto addirittura che ha degli aspetti di pudicizia. Mi ha sorpreso perché è molto preparata umanamente. Questo la rende speciale”.

Per Pupo, però, l’unico “difetto” che non ha fatto emergere completamente Wanda Nara in televisione è il non saper parlare ancora molto bene l’italiano. “Essendo argentina e non parlando in maniera fluida la nostra lingua, spesso non esprime a pieno i concetti – ha chiarito Pupo – . Deve ripetersi per farsi capire… Non conosce i vipponi della casa a differenza mia, e fa difficoltà a entrare nel vivo delle loro vicende”.

Luana Rosato, ilgiornale.it