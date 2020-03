In 40 mila su Instagram per Tiziano Ferro e Laura Pausini che cantano “Non me lo so spiegare”. Promessa mantenuta, il 17 marzo alle 17 Tiziano Ferro e Laura Pausini si sono connessi su Instragram ed hanno dato vita ad un live divertente ed emozionante.

«Case, libri, auto, viaggi , fogli di giornale e … » Laura Pausini e Tiziano Ferro in barba a tutte le possibili difficoltà date da un collegamento in streaming emozionano, divertono e fanno dimenticare anche se per pochissimo l’emergenza coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia. I due artisti si sono dati appuntamento su Instagram e in 40 mila erano lì connessi ad applaudirli e ringraziarli. Tante chiacchiere, momenti seri, spinti di riflessione e poi all’improvviso hanno intonato una delle canzioni cult di Tiziano Ferro “Non me lo so spiegare”, in modo impeccabile, con acuto da brividi della Pausini sul finale. Alle 18 toccherà a Emma Marrone e a fedez, come sempre su Instagram.

leggo.it