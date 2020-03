Gabriel Garko gay? Parla Imma Battaglia: ‘E’ libero di dire quel che vuole’

Gabriel Garko gay? Il rumour torna periodicamente ad occupare molte pagine dei giornali di cronaca rosa. Ovviamente non ci sarebbe niente di male, ma il fatto che l’attore non abbia mai confermato, ma neanche smentito con forza tale circostanza, desta grande curiosità nel pubblico. D’altronde si tratta di uno degli interpreti più belli e famosi del mondo dello spettacolo italiano. Adesso a parlare dell’argomento è Imma Battaglia, da poco sua cara amica dopo il matrimonio con Eva Grimaldi, storica ex proprio di Garko.



Quando durante un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ le è stato chiesto di Gabriel, ha detto: “Ormai è anche mio amico, ha una sensibilità rara, molto simile a Eva. Per il resto, è libero di dire o no quel che vuole”.

La quasi 60enne (compirà gli anni il prossimo 28 marzo) ha poi parlato della sua vita di coppia con la moglie Eva Grimaldi. Ha spiegato di non aver mai pensato alla possibilità di avere un figlio: “No, ma forse, se avessi conosciuto Eva prima, sarebbe andata diversamente: è una quercia, è sicurezza, è forza. Con lei, il sogno resta il matrimonio in chiesa. Io faccio la comunione, mi confesso e me ne frego se non è previsto”.

Ripercorrendo l’inizio della relazione con Eva ha poi svelato: “È stato un incontro magico, io ero in crisi con la mia compagna (Licia Nunez, ndr), ero sola e triste. Ho conosciuto questa donna pazzesca, neoseparata, più triste di me. Siamo diventate amiche. Andavamo in motorino come pischelle. Una sera, al concerto degli U2, suonavano One e ho sentito una vibrazione fortissima che mi passava dallo stomaco. Eva si è girata, le ho chiesto ‘ti sei accorta?’. Mi ha risposto ‘sì, ho sentito’. Non c’è stato bisogno d’altro”.

