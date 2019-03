Domani torna, su Rai3, “Tutta salute”: si parlerà del diabete

Nella puntata di Tutta salute, in onda domani, alle 10.40 su Rai3, si parlerà del diabete, che secondo l’Istat, attualmente interessa più del doppio degli italiani rispetto a trent’anni fa. Spiegherà come affrontarlo, il professor Giorgio Sesti, Ordinario di Diabetologia presso l’Università Magna Grecia di Catanzaro, che sarà ospite di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada.

Le erbe aromatiche, non sono solo delle valide alleate per sostituire il sale, e quindi moderarne l’utilizzo in cucina, ma possiedono molte virtù. Le illustrerà Maria Grazia Spalluto Fitoterapeuta presso l’Università Tor Vergata di Roma.

E’ proprio vero che ci sono parti del corpo inutili? Quali sarebbero “i pezzi” che non vengono usati? Farà chiarezza Carla Bruschelli, Specialista in Medicina Interna presso la Asl Roma 1, che sarà ospite di Carlotta Mantovan.