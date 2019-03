Stasera andrà in onda su Rai1, la terza puntata de “Il nome della rosa”

Appuntamento stasera con la terza puntata de “Il nome della rosa”, su Rai1 alle 21.25. La serie tratta dal libro di Umberto Eco e diretta da Giacomo Battiato, vede un cast d’eccezione tra cui spicca il nome di John Turturro nei panni del protagonista Guglielmo Da Baskerville. La ragazza occitana ritrovata nel bosco priva di sensi, viene curata da Anna. All’abbazia, intanto, il clima di tensione che si respira durante la cena rende evidente la grande diffidenza tra le due delegazioni. Bernardo porta avanti le sue indagini su Remigio, certo di averlo già incontrato in passato. Il cellario confessa a Guglielmo il suo trascorso da dolciniano, ma continua a giurare di essere assolutamente estraneo al delitto. Il giorno successivo, dopo l’arrivo di Bernardo, ha inizio la Disputa in cui centrale sarà il tema se la Chiesa deve rinnciare o meno a ogni ricchezza. I francescani sono consapevoli delle intenzioni del Papa di condannare la loro dottrina come eretica. Lo scontro tra le due delegazioni sarà durissimo.