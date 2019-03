Incassi cinema usa, “Captain Marvel” vince ancora

E’ ancora Captain Marvel, il blockbuster Disney con l’eroina interpretata da Brie Larson, a dominare il box office nord americano, con 69,3 milioni di dollari nel week end, per un incasso totale di oltre 266 milioni di dollari in due settimane. Sul podio due new entry: al secondo posto si piazza Wonder Park, il nuovo film di animazione di David Feiss, nato dalla collaborazione tra la Paramount e Nickelodeon e atteso in Italia ad aprile (16 milioni di dollari), seguito da A un metro da te (Five Feet Apart), il film di Justin Baldoni che racconta dell’amore romantico e drammatico tra due giovani (13,2 milioni di dollari), in arrivo il 21 marzo sui nostri schermi. Scivola al quarto posto Dragon Trainer – Il mondo nascosto, che sfiora appena i 10 milioni di dollari nel fine settimana (per un totale di 135,6 milioni). A seguire l’ultima commedia della saga creata da Tyler Perry, A Madea Family Funeral, con un incasso di 8 milioni.

ANSA