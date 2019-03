Ascolti tv, Fazio ha conquistato la prima serata

“Che tempo che fa” di Fabio Fazio su Rai1 vince la prima serata con 3 milioni 520 mila spettatori ed uno share del 13,8. A seguire “Che tempo che fa – Il tavolo” ha ottenuto 2 milioni 155 mila spettatori con il 12,6. Il programma condotto da Fabio Fazio si conferma così il più commentato sui social dell’intera giornata (al netto degli eventi sportivi) con oltre 166mila interazioni totali (fonte: Nielsen Italia), primo nei Trend Topic Italia.

Rai2 conferma gli ottimi ascolti della serie “The Good Doctor”, il primo episodio ha fatto registrare l’8,4 per cento e 2 milioni 213 mila. Dato cresciuto nel secondo dove la percentuale è salita al 10.04% con 2 milioni 431 mila sintonizzazioni. Su Rai3 la nuova stagione di “Amore Criminale”, condotto da Veronica Pivetti, è stato seguito da 1 milione 75 mila spettatori, share del 4,6. Nel day time di Rai1 “Linea Verde” ha fatto registrare 2 milioni 998 mila spettatori e il 20.5 di share, mentre nel pomeriggio “Domenica In” di Mara Venier ha fermato l’asticella nella prima parte a 2 milioni 823 mila ascoltatori (18%) e 2 milioni 337 mila (16.5%) nella seconda. La rete ammiraglia ha poi dominato il preserale con “L’Eredità”, game show visto da 4 milioni e 621 mila spettatori, con il 22,3 di share.

Nel pomeriggio di Rai3 “Mezz’ora in più” di Lucia Annunziata ottiene 1 milione 31 mila telespettatori e uno share del 6,7, mentre il “Kilimangiaro” è stato visto da 1 milione 613 mila persone, pari ad uno share del 10,8 %.

La programmazione sportiva su Rai2: nel pomeriggio “Quelli che il calcio” ha fatto registrare un ascolto di 1 milione 113 mila spettatori, pari al 7,8 di share, a seguire “Dribbling” ha ottenuto 728 mila spettatori e il 5.2, In seconda serata la “Domenica Sportiva” è stata vista da 1 milione 178 mila spettatori, pari al 9.4 di share.

Complessivamente le reti Rai hanno conquistato il prime time con 8 milioni e317 mila spettatori (32,4 % di share) e l’intera giornata con 4 milioni 163 mila spettatori (36,3 % di share).