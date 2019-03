“Amici”, Alessandro Casillo abbandona la trasmissione

Mentre si avvicina la data di messa in onda del serale di Amici 18, prevista per il 30 marzo, un mistero aleggia sul talent: che fine ha fatto Alessandro Casillo? Il cantante non era presente durante l’ultima registrazione, nella quale i ragazzi si stanno giocando le ultime maglie verdi per accedere alla parte finale, e più importante, del programma.Nessuno ha fatto il suo nome: né Maria De Filippi, né i professori hanno parlato di lui e neanche dei motivi della sua assenza. Inoltre, il nome del giovane non è neanche più menzionato tra quelli che possono ancora aggiudicarsi l’ambito accesso al serale.E mentre tutti restano in silenzio, a rivelare la verità è stato l’ex corteggiatore Amedeo Venza, il quale non molti giorni fa aveva fatto sapere al pubblico i motivi per cui Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione non erano più stati invitati alle scelte di Uomini e Donne al castello.”E’ giusto che il pubblico sappia il motivo dell’assenza di Alessandro”, troviamo scritto in una Story pubblicata sul profilo social di Venza e poi ripresa da tutte le pagine Instagram tra cui pinkladies.tv.”Il ragazzo ha lasciato la scuola in preda ad un attacco di crisi dovute alle forti critiche ricevute durante le prove”, conclude l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che pare essere una fonte autorevole riguardo ciò che accade nel mondo delle trasmissioni della De Filippi. E’, però, doveroso sottolineare che ancora la redazione del programma non si è espressa in merito a tutta la questione.Magari adesso sarà proprio Alessandro a prendere la parola e dire la sua verità. Nel frattempo il giovane è stato avvistato mentre si divertiva in discoteca Milano: queste le ultime voci che circolano sul cantante sul web. Casillo, dunque, avrebbe scelto di autoeliminarsi dal talent per non aver superato la pressione a cui le critiche lo hanno sottoposto: durante la sua ultima esibizione, Alessandro era scoppiato in lacrime. Adesso si attendono spiegazioni dal diretto interessato.

Francesca Ajello, Ilgiornale.it