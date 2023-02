Totti e Bocchi: la fuga romantica a Venezia con gag social

Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono divertiti con alcune gag sui social media durante il loro viaggio romantico a Venezia per San Valentino. L’ex calciatore, noto per le sue esilaranti clip con l’ex moglie Ilary Blasi su Instagram, ha pubblicato video divertenti in compagnia della nuova compagna bionda di Parioli con cui vive ora.

Mentre si godono qualche giorno nella città lagunare, tra selfie dolci e petali di rose, hanno anche condiviso una clip alla “Totti”, con l’ex calciatore che mostra il dito medio in porcellana rossa. Non è chiaro a chi fosse rivolto il gesto, ma potrebbe essere una risposta alle recenti speculazioni sulla loro relazione.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono usciti allo scoperto con una serie di divertenti gag sui social media. Il loro primo video di coppia è stato girato a Venezia. La dolce metà di Totti riprende l’ex calciatore chiedendo “Amore, fai vedere cosa hai trovato”. Lui risponde sorridente e divertito: “Ciao ragazzi, volevo salutarvi perché mi mancate tantissimo”, prima di mostrare il gesto di dito medio in porcellana rossa, suscitando l’ilarità di Noemi. Potrebbe essere stato un modo per rispondere alle critiche che la coppia ha ricevuto recentemente.

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno trascorso la giornata degli innamorati a Venezia, la città più romantica, dove hanno scattato il loro primo selfie di coppia al ritmo della canzone “Vorrei” dei Lunapop. Lady Totti ha fotografato il letto d’hotel sul quale era disegnato un grande cuore di petali di rose rossi con la scritta “Io e te”, mentre in sottofondo suonava la canzone “L’amore sublime” di Renato Zero.

Si dice che la coppia stia aspettando un bambino per allargare la loro famiglia, ma non si sa se questo sia vero. Totti e Noemi uniscono la passione alla gioia e al divertimento. Lei filma lui e lui non delude le attese. Nel frattempo, i figli dell’ex calciatore festeggiano con la mamma Ilary Blasi. Il primogenito regala fiori e una cena romantica alla sua fidanzata Melissa Monti, mentre Isabel e Chanel Totti si riuniscono a tavola con la conduttrice tv.

L’udienza per la causa di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata fissata per il 14 marzo. La coppia Totti-Bocchi sembra non avere problemi, ma chissà se la gioia ed entusiasmo che stanno vivendo si riverbereranno anche sulla causa di separazione. I loro legali dovranno raggiungere un accordo in meno di un mese per evitare di arrivare in tribunale. Riusciranno a farcela?