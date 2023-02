Oriana Marzoli è la preferita del pubblico nel Grande Fratello Vip, sei in nomination per l’eliminazione

Nella trentaquattresima puntata del reality show “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, molte discussioni e momenti di tensione si sono concentrati sugli ex che hanno messo in discussione gli equilibri all’interno della casa. La serata è stata caratterizzata da emozioni forti, litigi e riconciliazioni.

Uno dei momenti più discussi della puntata riguarda Giaele De Donà, che ha ricevuto una lettera dal marito che l’ha profondamente delusa. La ragazza si aspettava un gesto di affetto e sostegno, ma invece ha ricevuto una lettera di rimprovero. Antonella, un’altra concorrente del reality, ha capito la reazione del marito di Giaele e ha discusso con Alfonso Signorini riguardo al suo atteggiamento nei confronti del matrimonio aperto e dell’amore libero. La ragazza ha spiegato che ci sono delle cose che possono essere discusse privatamente e altre che invece devono rimanere private.

In un altro momento della puntata, Giaele ha incontrato suo padre nel giardino della casa. La ragazza è rimasta molto sorpresa e commossa, ma il momento è stato interrotto da un freeze, che ha rivelato che la ragazza in realtà si trovava di fronte a una foto del padre. La ragazza è stata invitata a restare forte e a continuare a lottare per ciò in cui crede.

Inoltre, la puntata ha visto la comparsa di Martina nella casa, che ha creato uno scompiglio nell’equilibrio tra Daniele e Oriana. I giorni successivi sono stati caratterizzati da momenti di tensione e litigi, con diverse versioni della loro storia. Daniele ha sostenuto che non sono mai stati insieme, mentre Martina ha parlato di un rapporto fatto di alti e bassi. La ragazza ha negato di aver mai voluto inserirsi tra Daniele e Oriana, e gli ha ribadito che per quanto la riguarda, lui ha il diritto di farsi una storia. Tuttavia, i toni tra i due sono saliti di nuovo nel faccia a faccia in led.

La puntata ha anche visto l’emergere della relazione tra Alberto ed Edoardo, che ha portato a un momento di tensione tra Antonella e Nikita. La Fiordelisi ha accusato Nikita di aver avvicinato Alberto in maniera tattica, pensando che un’alleanza con Antonella sarebbe stata fruttuosa per conquistare il pubblico a casa.

In conclusione, la puntata ha visto la nomina di sei concorrenti per l’eliminazione: Nikita, Sarah, Antonino, Andrea, Daniele e Murgia. La prossima puntata del reality show “Grande Fratello Vip” sarà caratterizzata da una forte tensione, in quanto uno di questi sei concorrenti dovrà lasciare la casa.