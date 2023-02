Ferragnez in crisi? Chiara Ferragni trascorre il tempo con i figli senza Fedez

Chiara Ferragni trascorre una giornata in agriturismo con i suoi figli, ma senza la presenza del marito Fedez. La coppia, nota come “Ferragnez”, sta alimentando il mistero sulla loro vita privata, in quanto non postano più foto insieme sui social media. Chiara condivide principalmente immagini dei suoi outfit e momenti con i figli.

Durante la loro giornata all’aperto con gli animali, il nonno Franco Lucia è presente, ma manca sia la nonna Tatiana che Fedez.

Recentemente, si è notato che Chiara e Fedez hanno trascorso un insolito San Valentino senza dichiarazioni d’amore o immagini romantiche sui social media. La coppia è stata vista entrare ed uscire da un palazzo nel centro di Milano senza dimostrare affetto l’uno per l’altro. Dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical al Festival di Sanremo, qualcosa è cambiato nella loro relazione. Dopo una lite tra i due dietro le quinte del Festival, Fedez è scomparso dai social media, mentre Chiara continua a condividere immagini con i figli, ma senza il marito. Questa situazione ha fatto sorgere preoccupazioni tra i loro follower.

Anche se alcuni sospettano che il silenzio di Fedez e la scomparsa della coppia sui social media siano una mossa di marketing, la verità rimane sconosciuta. Tuttavia, la mancanza di attività sui social media da parte del rapper ha fatto nascere dubbi sulla situazione della loro relazione.