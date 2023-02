Bruce Willis soffre di demenza, l’annuncio della famiglia

“Purtroppo le difficoltà di comunicazione sono solo un sintomo della malattia di Bruce. Questo è doloroso, ma è anche un sollievo avere adesso una diagnosi chiara”: con queste parole la famiglia annuncia il peggioramento delle condizioni dell’attore. Il post della moglie Emma Heming su Instagram

Bruce Willis soffre di demenza, lo ha reso noto la famiglia dell’attore che meno di un anno fa aveva rinunciato a recitare per i suoi problemi cognitivi. “Purtroppo le difficoltà di comunicazione sono solo un sintomo della malattia di Bruce. Questo è doloroso, ma è anche un sollievo avere adesso una diagnosi chiara”, annuncia la famiglia in un comunicato postato sul sito della Association for Frontotemporal Degeneration. La moglie Emma Heming, 44 anni, ha condiviso un post e una foto del marito su Instragram.

L’AVANZARE DELLA MALATTIA

In dicembre erano circolate indiscrezioni su un peggioramento della star di Die Hard. L’afasia, che era stata la diagnosi iniziale, è una sindrome che rende difficile la parola e la comprensione del linguaggio. Willis ha 67 anni e da qualche anno non lavora più nel cinema. Sotto le feste si era di recente riavvicinato all’ex moglie Demi Moore, aveva scritto il ‘Daily Mail’ mentre l’attuale consorte, Emma Heming, aiutava l’attore a comunicare con il resto della famiglia: i cinque figli Rumer, Tallulah e Scout nati dal matrimonio con la Moore e Mabel e Evelyn, figlie della Heming. In una carriera di 40 anni i film di Willlis hanno incassato oltre 5 miliardi di dollari in tutto il mondo. L’attore è stato candidato a cinque Golden Globe (ne ha vinto uno per Moonlighting) e tre Emmy (ne ha vinti due, oltre che per Moonlighting anche per un ruolo ‘da ospite’ in Friends). Negli ultimi anni l’attore (I personaggi iconici di Bruce Willis) era apparso solo in film distribuiti direttamente su video. L’ultimo ruolo di rilievo al cinema era stato nel 2019 con Motherless Brooklyn e il film Glass di M. Night Shyamalan.

LE PAROLE DELLA MOGLIE

Questo tipo di malattia colpisce generalmente le persone sopra i 65 anni, è causata da danni alle cellule nervose che ostacolano sempre più gravemente le normali funzioni del cervello. Con il passare del tempo si perdono una serie di funzioni, che vanno dal linguaggio al movimento, ma porta anche a disturbi della personalità e del comportamento. L’attore, ha ricordato la moglie, ha sempre usato il suo ruolo per far capire quanto fossero importanti le cose sia pubbliche sia private, e “se potesse oggi vorrebbe stimolare l’attenzione globale verso coloro che si trovano ad affrontare una malattia debilitante come questa e come questa impatti in cosi’ tante persone e nelle loro famiglie“. “La vostra continua comprensione – ha concluso – e rispetto ci permetteranno di aiutare Bruce a vivere una vita la più piena possibile”.











