Andrea Damante ed Elisa Visari in crisi? I sospetti dei fan sui social alimentano i gossip

Il rapporto tra Andrea Damante ed Elisa Visari sembra essere in crisi: i fan sospettano che tra loro ci sia qualche problema, e il loro silenzio sui social non fa altro che alimentare le voci di un possibile allontanamento.

Dopo il San Valentino trascorso lontani l’uno dall’altra, gli appassionati di gossip hanno notato che i due non hanno postato foto insieme per un po’ di tempo, e non hanno scambiato messaggi romantici neanche per la festa degli innamorati. Alcuni fan hanno anche notato che Elisa è stata a Milano solo per un breve periodo di tempo prima di partire per Latina, dove vive la sua famiglia, e che su Instagram non ci sono tracce del suo fidanzato. Inoltre, anche Andrea sembra essere completamente assorbito dal lavoro.

Nelle ultime settimane, Andrea Damante sembra dedicarsi principalmente alla musica e alle uscite con gli amici. Ha trascorso una serata di festa con Lazza, Fred De Palma e Ignazio Moser, e anche se inizialmente si pensava che l’uscita fosse dedicata all’ex ciclista, ora sembra che la serata fosse dedicata ad Andrea, dopo la rottura con Elisa Visari.

Inoltre, c’è una coincidenza interessante che sta alimentando i gossip: Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta stanno attraversando un periodo di crisi, proprio mentre Andrea Damante ed Elisa Visari sembrano allontanarsi. Il DJ e l’influencer si sono conosciuti a “Uomini e Donne” nel 2015, e la loro relazione è finita a causa dei tradimenti di lui. Nel 2020 avevano riprovato a stare insieme, ma il loro secondo tentativo è durato solo l’estate. Dopo la loro nuova separazione, Giulia ha iniziato a frequentare il rampollo della famiglia di armaioli, mentre Andrea è stato visto con l’attrice. Il 13 febbraio, mentre era a Los Angeles per il Super Bowl, Giulia ha postato una storia su Instagram dove si sente Rihanna che canta “Stay”, la canzone che era stata la colonna sonora della sua storia d’amore con Andrea. Questa storia ha fatto subito accendere i gossip su un possibile ritorno di fiamma tra i due ex fidanzati.

Andrea Damante ed Elisa Visari fanno coppia da circa due anni e mezzo, e sui social si sono mostrati sempre molto affiatati, condividendo foto dei loro numerosi viaggi e confessando di volere tanti figli. Lo scorso anno si era parlato di una possibile crisi causata dai tradimenti di Andrea, ma non era mai stato confermato. A ottobre avevano festeggiato il loro secondo anniversario con una vacanza da sogno alle Maldive, ma ora la situazione sembra essere diversa. Resta da vedere se la coppia riuscirà a superare le difficoltà o se le voci di crisi si riveleranno vere.