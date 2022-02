Uno di Noi Sta Mentendo, arriva su Netflix la serie tv mistery: trama e cast

Scritta da Erica Saleh, è basata sull’omonimo best seller di Karen M. McManus. Al centro della storia cinque ragazzi che si ritrovano nella stessa aula di un liceo a scontare un’ora di punizione: solo quattro di loro, però, escono vivi da quella classe

È stata descritta come una combinazione fra The Breakfast Club e Pretty Little Liars. Arriva su Netflix – e visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick – da oggi, 18 febbraio, Uno di Noi Sta Mentendo (One of Us Is Lying), serie tv di genere mystery young adult scritta da Erica Saleh e basata sull’omonimo romanzo best seller di Karen M. McManus. Dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è sapere.





LA STORIA

Uno di Noi Sta Mentendo è ambientato in un liceo, il Bayview High, dove cinque ragazzi molto diversi fra loro si ritrovano a trascorrere insieme un'ora di punizione nella stessa aula. Al centro della storia ci sono Bronwyn, studentessa modello, Nate, il classico bad boy, Addy, reginetta del ballo, Cooper, il ragazzo per bene, e Simon, il più emarginato. Ed è proprio quest'ultimo che a un certo punto crolla a terra e muore, dando il via a una serie di indagini su quello che si rivela essere un omicidio, anche alla luce del fatto che Simon ha creato un'app di gossip per spiare e ottenere informazioni sui suoi compagni: tutti sono indiziati.

IL CAST E I PERSONAGGI

Oltre ai cinque protagonisti, il cast comprende tutta una serie di personaggi che per un motivo o per l’altro avrebbero potuto o voluto uccidere Simon. Il cast è composto da:

Marianly Tejada (The Purge) nel ruolo di Brownyn Rojas : è la migliore della classe, in molti la ammirano ma altri si chiedono fin dove potrebbe arrivare per avere successo

(The Purge) nel ruolo di : è la migliore della classe, in molti la ammirano ma altri si chiedono fin dove potrebbe arrivare per avere successo Chibuikem Uche (Ghost Draft) nel ruolo di Cooper Clay : il classico ragazzo d’oro, giocatore di baseball a un passo dalla major league

(Ghost Draft) nel ruolo di : il classico ragazzo d’oro, giocatore di baseball a un passo dalla major league Cooper van Grootel (Go!) nel ruolo di Nate McCauley : è un ragazzo che vve solo con un padre che ha problemi con l’alcol, a scuola spaccia ed è il primo su cui la polizia si concentra

(Go!) nel ruolo di : è un ragazzo che vve solo con un padre che ha problemi con l’alcol, a scuola spaccia ed è il primo su cui la polizia si concentra Annalisa Cochrane (Into the Dark: Pure) nel ruolo di Addy Prentiss : è la cheerleader più popolare, ma custodisce molti segreti e vive nella paura che qualcuno li scopra

(Into the Dark: Pure) nel ruolo di : è la cheerleader più popolare, ma custodisce molti segreti e vive nella paura che qualcuno li scopra Mark McKenna (The Winter Lake) nel ruolo di Simon Kelleher : è uno studente emarginato e solitario, che si diverte a esporre i suoi coetanei tramite il gossip diffuso con una app inventata da lui

(The Winter Lake) nel ruolo di : è uno studente emarginato e solitario, che si diverte a esporre i suoi coetanei tramite il gossip diffuso con una app inventata da lui Jessica McLeod (You Me Her) nel ruolo di Janae : è l’unica amica di Simon, e cercherà di scoprire cosa gli è successo

(You Me Her) nel ruolo di : è l’unica amica di Simon, e cercherà di scoprire cosa gli è successo Melissa Collazo (Swamp Thing) nel ruolo di Maeve : è la sorella minore di Bronwyn, che per anni ha lottato contro la leucemia

(Swamp Thing) nel ruolo di : è la sorella minore di Bronwyn, che per anni ha lottato contro la leucemia Barrett Carnahan (Grown-ish) nel ruolo di Jake: è il fidanzato di Addy e il capitano della squadra di football

NUMERO E TITOLI DEGLI EPISODI

La prima stagione di Uno di Noi Sta Mentendo è già andata in onda dal 7 ottobre 2021 sul servizio di streaming americano Peacock. Il sito Rotten Tomatoes le ha assegnato una valutazione positiva superiore all’80%. È composta da 8 episodi intitolati: