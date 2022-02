Stranger Things, la quarta (e penultima) stagione arriva a maggio

I fratelli Duffer hanno annunciato che la serie Netflix si concluderà con la quinta stagione

Buone e cattive notizie per i fan di Stranger Things: dopo un’attesa di quasi tre anni, infatti, la serie Netflix tornerà presto sugli schermi con la sua quarta stagione, ma ci sono novità importanti riguardo il destino dei ragazzini di Hawkins. Nelle scorse ore, infatti, è stato annunciato che i nuovi, attesissimi episodi della serie soprannaturale faranno il loro ritorno sulla piattaforma streaming in due tranche: la prima parte della stagione sarà diffusa a partire dal 27 maggio, mentre la seconda più avanti durante l’estate, dal 1° luglio.

I nove episodi, dicono gli stessi creatori, i fratelli Duffer, in una lettera scritta ai fan, avranno “una durata quasi doppia rispetto alle stagioni precedenti”: ciò significa che, nonostante il numero delle puntate si attesti in linea con quelli dei cicli precedenti, ognuna avrà una lunghezza maggiore, arrivando ad assomigliare a dei minifilm. “È anche l’inizio della fine”, dicono però i Duffer facendo intendere che le avventure di Stranger Things si stanno avviando verso la loro naturale conclusione: “Sette anni fa avevamo immaginato l’intero arco narrativo. Al tempo prevedevamo che la storia sarebbe durata dalle quattro alle cinque stagioni, ma – come vedrete voi stessi – ci stiamo avviando spediti verso il finale”.

Nelle stesse ore Netflix ha confermato che Stranger Thingsè stata rinnovata per una quinta e ultima stagione. Sebbene queste avventure stiano per avviarsi alla conclusione, i Duffer fanno intendere che questa serie potrebbe avere ancora molto da raccontare, magari in forma di spin-off: “Ci sono ancora molte storie emozionanti da raccontare all’interno di questo mondo: nuovi misteri, nuove avventure, nuovi eroi inaspettati. Ma prima speriamo che ci accompagnerete mentre concludiamo la storia di una ragazza potente di nome Eleven e dei suoi coraggiosi amici”.

La terza stagione si era conclusa con il trasferimento di Joyce Byers (Winona Ryder), assieme ai figli Will (Noah Schnapp) e Jonathan (Charlie Heaton) e la stessa Eleven (Millie Bobby Brown), per iniziare una nuova vita lontana da Hawkins. Eppure il Sottosopra e soprattutto coloro che vogliono carpirne i segreti torneranno, così come tornerà lo sceriffo Hopper (David Harbour), apparentemente deportato dai russi in Unione Sovietica. Cosa accadrà ai protagonisti e come riusciranno a chiudere per sempre i conti con la misteriosa dimensione oscura che li perseguita ormai da anni lo scopriremo solo tra qualche mese.



wired.it