In Rai scoppia il caso Elettra Lamborghini, l’intervista non va più in onda: ecco cosa sappiamo

Elettra Lamborghini avrebbe dovuto essere la protagonista della prima puntata della seconda stagione di Belve, il programma di Francesca Fagnani, in onda su Rai Due in seconda serata, ma non sarà così. Stasera, 18 febbraio, ci sarà al suo posto Paola Ferrari. L’intervista all’ereditiera e popstar non va più in onda, in Rai scoppia il caso, a poche ore dal via è saltato tutto: Elettra avrebbe fatto un passo indietro sulle dichiarazioni rilasciate, da qui il caos.



“Gira voce che l’ereditiera avrebbe chiesto la registrazione e la possibilità di tagli. Il problema? Alcune domande sulla sua sessualità”, ha scritto Dagospia, che ha lanciato l’indiscrezione sul possibile diktat di Elettra. Pareva però che la messa in onda dell’intervista non fosse stata ancora bloccata, poi l’improvviso cambio di rotta.



Francesca Fagnani all’Ansa spiega quanto accaduto: “E’ successo che per l’intervista l’agente di Elettra Lamborghini mi ha chiesto le domande prima e poi di vedere la puntata. Io ovviamente dico di no, come faccio sempre e per tutti, per rispetto del mio lavoro, di quello della redazione, e della professione giornalistica. Poi ci mancherebbe che il girato Rai si possa mandare in giro per il mondo. Io stessa quando sono io intervistata, le domande non chiedo mai di rileggere se accetto mi fido, se non mi piace la mia performance imparerò. Quindi io ho detto di no alla richiesta”.

Purtroppo la vicenda non si è chiusa. La giornalista aggiunge: “Ma l’avvocato ieri, che era il giorno prima della puntata, ha vincolato la messa in onda previa visione della puntata. Io ho seguito la linea che seguo per tutto. Ma la Rai invece ha poi deciso di bloccarla”.

Quando le si domanda se pensa di aver commesso qualche errore, la compagna di Enrico Mentana replica: “Noi non abbiamo sbagliato nulla, nessun passaggio”. Non si dà una spiegazione chiara sul motivo per cui la Lamborghini abbia agito così: “Non c’erano dati sensibili, ed era un’intervista fresca e simpatica. Mi dispiace per lei e per la Rai perché era era molto giovane e divertente. Sinceramente spero che ci ripensi. Ma lei ha chiesto di sistemare due-tre domande che non le erano piaciute. Secondo me, ripeto, ha sbagliato perché faceva una bella figura di persona divertente e spontanea. Devo dire che è proprio mal consigliata. Io l’avrei mandata in onda in ogni caso mentre la Rai ha scelto evidentemente un atteggiamento prudente”. Il tema delle domande ‘scomode’ comunque, parrebbe confermato, riguarderebbe proprio quello sulla sessualità della cantante.



gossip.it