Giulia De Lellis festeggia i 25 anni del fidanzato Carlo Beretta

Giulia De Lellis si gode alla grande il suo ‘Lol’s Day’, festeggia i 25 anni del fidanzato Carlo Beretta che lei teneramente chiama, appunto, Lol. L’influencer 26enne, legata al rampollo dal 2020, organizza una super cena tra amici a Milano per il compleanno del ragazzo. A sorpresa, dopo aver gustato le ottime portate, arriva anche una mega torta a più piani: Carlo è entusiasta.



Elegante e chic, Giulia, con indosso un mini abito scollato a fondo nero con una fantasia floreale, si diverte un mondo al ristorante insieme all’allegra combriccola degli intimi di Beretta.



Il clima è informale e scanzonato: si mangia, si brinda e si ride a crepapelle. Poi arriva il momento degli auguri: è un compleanno speciale per Carlo, che deve spegnere le candeline davanti a tutti, anche un po’ imbarazzato.



La De Lellis ha fatto preparare un dolce a tema: il protagonista è Richie Rich, Jr., un personaggio immaginario protagonista di una serie a fumetti prodotto dalla Harvey Comics negli anni Cinquanta. Richie è soprannominato “the poor little rich boy”, il povero bambino ricco: è l’unico figlio di genitori incredibilmente ricchi, risultando dunque il bambino più ricco del mondo.



Il riferimento al suo Carlo, figlio di Pietro Gussalli Beretta, vicedirettore della fabbrica di armi Beretta, non è puramente casuale: la famiglia del ragazzo è tra le più ricche d’Italia con un patrimonio che supera i 600 milioni di euro.



gossip.it