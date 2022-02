Ci sarà una stagione 2 di And Just Like That sì o no?

Bisognerebbe creare un grafico con il livello di apprezzamento di And Just like That puntata dopo puntata. Magari accompagnato dalle nostre corrispondenti espressioni di disgusto-indignazione-perplessità-tenerezza-commozione. Il reboot di Sex And The Cityè giunto al termine e, a conti fatti, rimane ormai solo una domanda: ci sarà una nuova stagione? Insomma, dopo il polverone mediatico della prima puntata, le polemiche sull’età delle protagoniste e le resistenze nel constatare che – a cinquant’anni di distanza – le cose sono effettivamente cambiate, ci siamo già affezionate a queste nuove Carrie, Miranda e Charlotte.



Lo showrunner Michael Patrick King e Sarah Jessica Parker hanno parlato con Varietydella possibilità di una seconda stagione di AJLT, segno che, anche se non c’è ancora nulla di certo, l’idea sta venendo almeno presa in considerazione. “Michael e io ne abbiamo discusso qualche tempo fa”, ha detto Parker, “Due settimane fa ci siamo detti ok, quando ne discutiamo? Perché non vogliamo far passare troppo tempo. Sembra che sia un momento da non perdere”. In effetti è così: dopo l’ultima puntata i fan si sono lanciati in mille congetture sul futuro delle nuove storyline delle protagoniste. Charlotte lascerà Harry? Miranda e Che ufficializzeranno la loro storia? C’è anche chi è convinto che tra Carrie e Steve possa esserci qualcosa.



Per ora quello che sappiamo è che un ritorno di Samantha Jones (che ancora in molti si augurano) è escluso (sorry). Michael Patrick King ha detto chiaramente a Variety che non sta considerando in alcun modo un suo ritorno nello show dato che Kim Cattrall, che ha interpretato il ruolo per sei stagioni e due film, ha dichiarato di aver chiuso con il suo personaggio. Tra l’altro, sappiamo che Cattrall e Parker non sono mai andate veramente d’accordo. Nel cast ci sarebbero però Carrie, Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) accompagnata da Harry (Evan Handler) e dalle loro due figlie, Lily (Cathy Ang) e Rose (Alexa Swinton). C’è qualche dubbio su Steve (David Eigenberg), lasciato da Miranda per Che Diaz (Sara Ramirez), ma i fan sembrano avere grandi progetti per lui.



Ci sarebbero poi tutti i nuovi personaggi che si sono fatti strada nello show e che ormai vorremmo vedere anche in una eventuale Stagione 2: la nuova migliore amica di Charlotte, Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker), Seema (Sarita Choudhury), l’amica di Carrie, ma anche l’insegnante di Miranda, la dottoressa Nya Wallace (Karen Pittman). Insomma, la verità è che, ora che il trauma iniziale (diciamo pure Mr. Big) è stato superato, non abbiamo nessuna intenzione di aspettare altri 18 anni.



