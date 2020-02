Fabio Testi ha bestemmiato?

Scoppia un altro caso di presunta bestemmia nella casa del Grande Fratello Vip: questa volta, a finire nel mirino delle accuse è Fabio Testi.

Dopo Antonio Zequila, scagionato dagli autori del reality show che, dopo aver analizzato l’audio, hanno comunicato che il concorrente non aveva pronunciato alcuna bestemmia, e il caso di Barbara Alberti, che non ha avuto modo di difendersi perché ha preferito ritirarsi prima dal gioco, è stato Fabio Testi a finire al centro di un dibattito che ha diviso il web.

Poco dopo la diretta di ieri, 17 febbraio, con il Grande Fratello Vip, l’attore si stava confrontando in modo divertito con Pago e Antonella Elia sui fatti della serata, lasciandosi scappare un “orca ma….a” che non è sfuggito ai telespettatori più attenti e assidui. Il video incriminato è finito immediatamente in rete e molti hanno accusato Testi di blasfemia.

Twitter è impazzito e molti utenti della rete hanno riportato l’accaduto sostenendo che questa “svista” infelice costerà a Fabio la squalifica immediata dal Gf Vip. Secondo qualcuno, inoltre, pare che il concorrente si sia reso conto di quanto detto e abbia commentato: “Speriamo che non mi abbiano sentito”. Il danno, però, è stato fatto e toccherà agli autori del programma analizzare attentamente i fatti e decretare se Testi abbia, o meno, infranto il regolamento e pronunciato una bestemmia in diretta.

Intanto, il web si è spaccato in due e, se da una parte c’è chi sostiene che vada squalificato così come accaduto in passato per Gianluca Impastato e Marco Predolin, dall’altra parte c’è chi sostiene che, in veneto, l’esternazione di Testi sia semplicemente un intercalare che non va confuso con la blasfemia.

Vista l’importante che il popolo del web sta dando all’episodio, dunque, molto probabilmente il Grande Fratello Vip interverrà per fare chiarezza sui fatti e decidere le sorti di Testi che, proprio durante l’ultima diretta, è stato protagonista di un tenero incontro con la Vittorina, la donna che è stata la baby sitter dei suoi figli e che, ancora oggi, si prende cura dell’attore e della sua casa.

“Una bella forma di amore”, ha commentato Alfonso Signorini dopo l’abbraccio che Testi ha dato alla donna, mentre molti concorrenti e tanti presenti in studio si facevano travolgere dalle emozioni. Dopo un episodio così bello, dunque, sarà un peccato se Fabio dovrà abbandonare la Casa per quanto accaduto nella notte.

Luana Rosato, ilgiornale.it