Antonella Elia contro tutti al GF Vip: ‘Mi fanno schifo! Mi state usando per fare audience, non ci dovevo venire…!’

Dopo il confronto con Patrick Ray Pugliese perde le staffe, lui le urla: ‘Crotalo,crotalo!’. La bionda in lacrime: ‘Sono falsi, sono dei mostri, sono dei pagliacci’

Antonella Elia al GF Vip si scaglia contro tutti. E’ bufera al reality show. Il confronto con Patrick Ray Pugliese dopo una stupidissima lite per i piatti da lavare ha reso il clima della Casa teso e malsano nei giorni scorsi. Alfonso Signorini nella puntata serale, la dodicesima, bacchetta la bionda. La 56enne perde le staffe, urla: “Mi fanno schifo tutti. Sono falsi, sono dei mostri, sono dei pagliacci. Mi crocifiggete per fare audience. Perché ho accettato di venire qua? Per quattro spicci!”.

Al GF Vip c’è la resa dei conti. “Antonella, le immagini dimostrano che lo spintone di Patrick non c’è stato. Hai parlato a sproposito di bullismo e hai usato parole pesanti verso tutti. Hai esagerato, perché?”, sottolinea Alfonso Signorini alla Elia. Nonostante l’evidenza dei filmati mostrati la showgirl nega: “No, mi ha spintonato”. Ha raccontato agli altri di essere stata vittima del 42enne.

Patrick Ray Pugliese, spalleggiato dalle clip, dal conduttore e anche da altri inquilini si trasforma in Vittorio Sgarbi e grida a ripetizione: “Bugiarda, bugiarda, crotalo, crotalo!”. Antonella Elia lo provoca ancora: “Sei pazzo, devi farti ricoverare. Il pubblico applaude questo? Io ho detto solo ciccione. Cosa ridi deficiente! Montovoli è una nullità, Patrick è scemo, Adriana e Fernanda siete due pazze false. Fernanda si dovrà vergognare quando usciranno i suoi Confessionali. Non ci credo che il pubblico applaude!!! Che orrore”.

E’ il caos. Signorini la rimprovera ancora: “Antonella non mi piaci. Le tue parole sono della stessa gravità dello spintone che però non c’è stato. Parlare di violenza e bullismo in un reality è esagerato. Non siete Alice nel paese delle Meraviglie, non fate i finti stupiti”.

Antonella anche fuori onda, mentre va la pubblicità, continua a fare la vittima: “Perché sono venuta qui? Eh per i soldi. Lo stesso motivo per cui non prendo la porta rossa. Andrò ai Caraibi con questi soldi. Il pubblico non capisce un caz*o, non capisce una minc*ia di quello che avviene. Applaudono il mostro, questo è un mostro. Pure Licia è una stro*za, una stro*za. Mi sono messa qui per quattro soldi di mer*a, quattro soldi di mer*a, non ci sarei dovuta venire”.

Serena Enardu, ancora nella Casa (poco dopo sarà eliminata al televoto), prova a zittirla. Al rientro in studio il conduttore cerca di smorzare i toni, a riaccendere la discussione, però, ci pensa Fernanda Lessa: “Durante la pubblicità, la Elia mi ha detto: ti spezzo in due brasiliana pazza”.

La Elia comincia nuovamente a sbraitare, ma Fabio Testi conferma le sue parole e la bionda diventa una furia: “Fabio sei un ipocrita, mi state crocifiggendo, mi state sacrificando per gli ascolti, mi state usando per fare audience. Vergogna. Non è giusto che non li zittiate. Io ho solo detto che se escono i confessionali, Fernanda fa una brutta figura, parla male di tutti. Io non li voglio riconquistare, mi fanno schifo! Mi fanno schifo! Non ci posso credere: il pubblico inneggia quei mostri e le streghe al rogo”. Alfonso Signorini prova a calmare gli animi: “Relazionatevi in maniera diversa”.

Antonella piange, sta vivendo una tragedia. La consola la Enardu, l’unica che pare esserle rimasta vicina. “Non è colpa nostra se sei così, non ti diamo mica un copione da recitare…”, dice ancora Signorini. Ma il dramma in diretta tv si compie e sono tutti a bocca aperta per quel che accade al GF Vip.









