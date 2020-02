Alessia Marcuzzi ha detto addio all’Honduras: ‘La mia unica Isola sarà la Sardegna: rifarò Temptation Island Vip’. Intanto si riprende Le Iene dal 25 febbraio

Ha salutato l’Isola dei Famosi: ‘Ho chiuso un ciclo. Mi sembrava di aver dato tutto’

Al reality da concorrente? ‘Nella vita penso sempre: mai dire mai’

Alessia Marcuzzi ha detto addio all’Honduras. La sua unica isola sarà la Sardegna. “Rifarò Temptation Island Vip”, confessa a TV Sorrisi e Canzoni la conduttrice 47enne. Intanto dal prossimo 25 febbraio, si riprende Le Iene, condotto in coppia con Nicola Savino su Italia 1.

Quando le si domanda perché abbia lasciato l’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi rivela: “Perché si è chiuso un cerchio, un ciclo. Mi sembrava di aver dato tutto”. Forse un giorno potrebbe tornare al reality da concorrente: “Nella vita io penso sempre: ‘Mai dire mai’”.

Cinque edizioni dell’Isola dei Famosi, Alessia è molto affezionata a quella andata in onda nel 2017: “Con Raz Degan, perché per me è stato lui il naufrago perfetto. E il bacio che si è scambiato con Paola Barale, con cui ha avuto una lunga storia d’amore, è un ricordo che conservo nel cuore come molti telespettatori”.

Nel suo futuro immediato ci sono i progetti imprenditoriali: “Dopo le borse, ora sto per lanciare una linea di creme tutte naturali, che si chiamerà ‘Luce’. E per l’8 marzo, festa della donna, rivoluzionerò il mio blog, ‘La Pinella’, coinvolgendo sette professioniste: maestra di yoga, nutrizionista, ginecologa… con cui daremo consigli di benessere a 360°. Ma tutte queste attività non avrebbero il seguito che hanno, senza l’affetto del mio pubblico televisivo”.

Poi la tv, che rimane essenziale, con Le Iene e non solo. In estate Alessia sarà impegnata: “Le isole c’entrano, ma parliamo della nostra Sardegna. L’anno scorso è andata così bene che rifarò Temptation Island Vip”.

Gossip.it