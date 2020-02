18 nomination ai David per Il Traditore, poi Il primo Re e Pinocchio

Bellocchio, Rovere e Garrone dominano. Premi su Rai1 il 3/4.

Diciotto candidature per Il traditore di Marco Bellocchio. Seguono Il Primo Re di Matteo Rovere e Pinocchio di Matteo Garrone con 15 mentre per Martin Eden di Pietro Marcello 11 candidature. Questi i film che hanno avuto maggiori nomination alla 65° edizione dei Premi David di Donatello annunciati nella sede Rai di Viale Mazzini. La cerimonia di consegna dei premi andrà in onda venerdì 3 aprile, in prima serata su Rai1 . Le candidature ai Premi 2020 riguardano i film usciti al cinema dal 1˚ gennaio al 31 dicembre 2019, votati dal 7 gennaio all’8 febbraio 2020 dai componenti la Giuria dell’Accademia e trasmesse ufficialmente dallo Studio Notarile Marco Papi. Le ha comunicate, nell’incontro con la stampa, Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia.

Ansa.it