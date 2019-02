Ascolti tv, vince la fiction con Preziosi

Ieri i dati degli ascolti tv ci hanno informato della debole vittoria di “Non mentire”, la nuova fiction di Canale 5 con Alessandro Preziosi. La fiction ha fatto solo il 15,48% di share. “Che tempo che fa” in onda in prima serata su Rai1 è stato seguito da 3 milioni e 830 mila spettatori e uno share del 14.9. A seguire “Che tempo che fa – Il tavolo” ha ottenuto il gradimento di 2 milioni 294 mila spettatori con il 13.3 di share.

Sempre in prime time, ma su Rai2, continuano gli ottimi ascolti della seconda serie di “The Good Doctor”: 2 milioni 365 mila spettatori e il 9.4 di share. Su Rai3, infine, il terzo appuntamento con la nuova serie de “Le ragazze”, condotto da Gloria Guida, è stato visto da 1 milione e 171 mila spettatori, pari al 5.2 di share.

Ottimo risultato nel pomeriggio di Rai1 per “Domenica in” che raggiunge nella prima parte 3 milioni 238 mila spettatori e uno share del 20.4 e nella seconda parte 2 milioni 681 mila con il 18.8. Molto bene a seguire anche il programma di Cristina Parodi “La prima volta” che ha sergnato 2 milioni 16 mila spettatori e uno share de4l 12.7.