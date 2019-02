Sara Affi Fella di nuovo innamorata

l’ex tronista si è fidanzata con un calciatore

Dopo la bufera torna il sereno per Sara Affi Fella. L’ex tronista di Uomini e Donne e concorrente di Temptation Island, da poco tornata sui social, ha lasciato una dedica sul suo profilo Instagram che confermerebbe le indiscrezioni che la vogliono nuovamente fidanzata. «Fai quello che ti rende felice e stai con chi ti fa sorridere» è la frase pubblicata nelle stories di Sara, accompagnata da un eloquente «F, il resto è niente». La lettera “F” sarebbe un chiaro riferimento al nome della sua nuova fiamma, ovvero il calciatore Francesco Fedato.

Classe 1992, Fedato ha un passato prestigioso in squadre blasonate come Sampdoria, Bari e Catania, ma oggi gioca in Serie C al Trapani. Dopo la burrascosa fine del suo rapporto con Nicola Panico e la breve love story con il calciatore Vittorio Parigini, la bella Sara Affi Fella sembra aver trovato di nuovo l’amore. E, ancora una volta, nel mondo del calcio.

Il Messaggero