Stasera ritorna, in nuova versione su Rai2, “Realiti Sciò” con Enrico Lucci

Dopo il grande successo di pubblico e critica, Enrico Lucci torna con una versione aggiornata e in formato docufilm del “Realiti Sciò” andato in onda nel 2018, che lo ha visto suggellare la storica pace tra Emilio Fede e Lele Mora sulle coste della Sardegna: stasera alle 21.20 su Rai2, con la regia di Umberto Alezio.

Il docufilm unisce e integra, con nuovi materiali e immagini inedite appena girate, le tre puntate della striscia quotidiana con cui Enrico Lucci ha esplorato la realtà, tra normale e paradossale: un viaggio alla scoperta di cosa succede e di come ci si sente una volta che si è persa la tanto agognata celebrità e il centro della scena, di come sia proseguito il rapporto tra Fede e Mora dopo quel rappacificamento e non solo.

È un racconto originale dell’ultimo ventennio della scena politica e non, attraverso le storie e le vicissitudini reali dei protagonisti.

Lucci nella prima parte del docu – film vive una giornata tipo con Emilio Fede, intervistandolo nella sua casa di Milano 2 che si trova ancora a pochi passi dalla redazione storica del Tg4. Emilio Fede continua a vivere la sua quotidianità, ma nel frattempo non è più direttore del Tg. Lucci cerca di capire cosa fa oggi l’ex direttore tra sedute al centro estetico e impegni televisivi sulle reti locali lombarde. “L’altro amico del re” è Lele Mora, che Lucci incontra in Sardegna, in un tentativo di rivivere i fasti della “Costa Smeralda dei vip” che lo stesso Mora si fregia di avere “inventato”.

L’ex agente televisivo, tuttavia, dovrà scoprire con tristezza che la Costa Smeralda ha smesso di brillare: nei locali i vip scarseggiano e la vita mondana sembra aver perso la sua aura di esclusività. Enrico Lucci fa incontrare a sorpresa i due ed è l’unico testimone de “La storica pace”: Emilio Fede e Lele Mora si ritrovano sulle spiagge sarde in un incontro casuale e scenografico orchestrato proprio dallo stesso Lucci. I due si confrontano sui loro trascorsi e sul loro comune amico Silvio Berlusconi, decidendo una volta per tutte di buttarsi alle spalle il passato e di tornare ad essere amici.

Il docufilm di Realiti Sciò sarà arricchito con scene tagliate e inedite e con una ricostruzione degli eventi legati a Fede e Mora documenti, spezzoni dei telegiornali serviranno per ricostruire i fatti in un prima e dopo che risulterà agli occhi dei telespettatori coinvolgente e paradossale, ed in cui è racchiusa la storia di un ventennio nell’epoca berlusconiana.