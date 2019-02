Paura per Jennifer Aniston, durante il suo compleanno

In fuga in Messico per festeggiare i suoi primi 50 anni, Jennifer Aniston ha dovuto cambiare i piani che aveva in mente. Lo rivela l’iconica attrice in un’intervista che ha rilasciato a ET-Online. In compagnia della sua grande amica Courtney Cox e un’altra decina di passeggeri, tra cui il presentatore Jimmy Kimmel e la moglie di Jason Bateman, la Aniston stava per volare alla volta di Cabo San Lucas. Lì si sarebbero svolti i festeggiamenti del suo compleanno dopo il party in cui è stata intravista insieme a Brad Pitt.

Ma il jet che è stato noleggiato per l’occasione ha avuto un’avaria. Pochi minuti dopo che l’aereo si è sollevato da terra, i pneumatici sono scoppiati e, l’incidente, ha reso impossibile il proseguimento del volo. Il pilota è stato costretto a compiere un atterraggio di emergenza ma, il jet, ha dovuto sorvolare il cielo di Los Angeles per circa tre ore per consumare il carburante e poter così atterrare e mettere in sicurezza l’abitacolo. L’atterraggio è riuscito non senza preoccupazioni e paura da parte di Jennifer Aniston e di tutti i passeggeri che erano sul volo. Ma il viaggio è stato posticipato solo di qualche ora. Il giorno successivo, una volta che il jet è stato messo in sicurezza, l’attrice ha noleggiato un altro jet ed è partita di nuovo alla volta del Messico, questa volta senza nessun tipo di problema.

Carlo Lanna, Ilgiornale.it