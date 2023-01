Shakira, «devastata» dopo aver scoperto che Piqué si portava l’amante a casa da (almeno) due anni e mezzo 

La pop star, grazie a un vecchio video rispuntato sui social, ha scoperto che Piqué portava Clara Marti nella villa di famiglia già nell’agosto 2021, quando nessuna nube sembrava addensarsi sul loro amore. Una rivelazione che, come ha detto una fonte a Page Six, per Shakira è stata «devastante»

Non basterà una canzone, seppur al vetriolo, per placare la rabbia di Shakira. La pop star nella nuova sessione #53 di Bizarrap si è scagliata senza peli sulla lingua contro l’ex compagno e la sua nuova fiamma, Clara Chia Marti. Ma ora a proposito della tresca sono spuntati nuovi dettagli da cui la cantante, a detta di Page Six, è uscita «devastata». Clara Marti, come dimostra un video rispuntato sui social, scorazzava nella casa che Piqué condivideva con Shakira già nell’agosto 2021, dunque molto prima che la cantante iniziasse a sospettare la relazione clandestina. Nel filmato l’ex difensore è in diretta su Twitch col famoso streamer spagnolo Ibai Llanos quando a un certo punto si vede brevemente sulla destra una ragazza bionda che poi, in gran fretta, si dilegua mostrando le spalle alle telecamere. Quella ragazza è proprio la terza incomoda Clara Marti.

Shakira, dopo aver visto il video, sarebbe furibonda: «Per lei è stato devastante apprendere che quella donna si sentiva a casa sua nell’abitazione che condivideva con Piqué e con i loro figli. Loro stavano ancora insieme in quel momento». E in quel momento, circa due anni e mezzo fa, non sembravano esserci nubi sul loro amore. Ma ora, grazie al filmato rispuntato sui social, la pop star «ha scoperto che la relazione clandestina andava avanti da molto più tempo di quanto immaginasse».

Che Piqué approfittasse dell’assenza di moglie e figli (Milan e Sasha, di 9 e 7 anni) per portarsi a casa l’amante, Shakira lo sapeva già. La cantante, secondo il programma tv Socialité, avrebbe iniziato a sospettare del compagno quando s’è accorta che a casa loro qualcuno mangiava la marmellata troppo in fretta. Lei infatti non è mai stata una grande divoratrice di confettura, e il calciatore, da parte sua, non ne ha mai voluto sapere. Dunque Shakira qualche mese fa avrebbe iniziato a chiedersi: «Chi viene in casa mia a fare colazione con chili e chili di marmellata?». Ingaggiando un investigatore privato, la pop star avrebbe infine scoperto l’amara verità (in beffarda contraddizione con la dolcezza della confettura): il padre dei suoi figli aveva un’amante che faceva colazione a casa loro a suon di toast con la marmellata.

Ma un conto è sapere, un conto è vedere coi tuoi occhi, nel tuo soggiorno di casa tua, la donna che dopo dodici anni d’amore ti ha portato via il padre dei tuoi figli. Shakira è «una lupa». Così si definisce nel brano in cui lancia siluri contro il «pivello» Piqué e la sua baby fidanzata. Dopo le ultime rivelazioni, la lupa è ferita. Ma, c’è da scommetterci, saprà rialzare (di nuovo) la testa.

Fonte: VanityFair