“Grande Fratello Vip”, testa a testa tra Oriana e Daniele e lui la “scarica”: “Per te non ci sono più”

Ancora una volta Dal Moro e la Marzoli affrontano una dura lite, causata dalla scelta di lui di nominare Nicole e dalla sua gelosia

Al “Grande Fratello Vip” Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non riescono proprio più a fidarsi l’una dell’altro e tra loro ha luogo uno scontro lungo un’intera notte.

Lui sostiene che alla modella piaccia Onestini, lei lo accusa di incoerenza

La modella rimprovera al VIP di aver nominato ingiustamente, durante l’ultima puntata, Nicole che, in fin dei conti, aveva solo commentato il loro bacio senza mai dare un giudizio negativo su di lui.

“Tu dovresti fidarti di me perché sai che sono sincero” le dice come monito Daniele, provando a farle cambiare idea sul conto di Nicole.

Risentita, la ragazza spiega di non riuscire a credergli del tutto: un giorno la bacia e il giorno successivo nemmeno le parla. E Nicole non ha fatto che ribadire questo concetto accusandolo di essere incoerente.

“Ricordati che lei è la prima persona che non si fida di te” la avverte Daniele, rassegnato alla testardaggine della ragazza.

Per quanto riguarda il loro rapporto, Daniele le spiega di non volerla ferire. Entrambi hanno iniziato a conoscersi con leggerezza, quasi giocando, ma se uno dei due dovesse provare qualcosa di più senza essere corrisposto, Daniele si tirerebbe indietro per non soffrire lui stesso o per non far soffrire Oriana.

Esprime anche la sua opinione su Nicole. Secondo lui, l’attrice fa buon viso a cattivo gioco, fingendo di stupirsi per il bacio. Ha mentito perfino sulla loro amicizia: prima lamentava che lui si fosse allontanato, adesso dice di essere stata lei a ripudiare il ragazzo.

Nonostante Oriana provi a difendere l’amica, il VIP non si lascia convincere anzi rimarca di voler chiudere anche con lei. I fan le hanno suggerito di fidarsi di lui attraverso un aereo, ma la modella continua a giocare e a socializzare con le persone sbagliate.

“Il tempo è galantuomo” le dice il ragazzo, convinto che alla lunga Oriana capirà chi tra i due avrà ragione.

Oriana va via mentre Daniele rimane a sfogarsi con Wilma, deluso dall’ipocrisia di chi lo circonda.

Poco dopo, Daniele rinfaccia a Nicole di non essere sincera. Non ha il coraggio di dire ad Oriana che non si fida di lei, ma non deve preoccuparsi: ci ha già pensato lui.

L’attrice risponde a tono, dicendo che con l’amica ha già discusso e chiarito ma Daniele, invece di ribattere, preferisce esaurire il discorso e torna a parlare con Wilma.

Oriana si avvicina a Daniele e Wilma per comprendere meglio le ragioni del ragazzo. Aveva detto di essersi affezionato a lei ma spesso i suoi comportamenti sono contraddittori. Hanno dormito insieme e dopo è sparito: questa ambiguità le genera dubbi.

Lui, nonostante non si fidi, vuole conoscerla rispettando i propri modi e tempi. È sempre stato sincero, nel bene e nel male. “Voglio che tu sappia il mio pensiero perché non ho niente da nascondere” afferma con la sua abituale schiettezza.

Daniele le vuole bene, ma ancora non prova un sentimento così forte da poter dire che gli mancherebbe se non la dovesse vedere più. Ci tiene, inoltre, a chiarire di seguire sempre le sue emozioni, fa ciò che sente, i suoi baci sono veri, ma non riesce a lasciarsi andare del tutto perché convinto dell’interessamento di Oriana nei confronti di Onestini.

“Che ti piace Luca, si vede!” esclama con una punta di gelosia.

Ha notato che Oriana si è avvicinata a lui solamente dopo aver discusso con Onestini, per questo prende la relazione come un gioco. Se l’approccio della ragazza fosse stato meno frivolo fin dall’inizio, probabilmente anche Daniele si sarebbe comportato altrimenti. “Se Luca fosse stato accondiscendente a conoscerti, tu oggi conosceresti Luca” dice l’imprenditore, convinto di essere la seconda scelta.

Con un giro di parole, la ragazza nega di provare qualcosa per l’amico ma Daniele fatica a crederle. Concludono la conversazione constatando che forse non si piacciono abbastanza.

Ancora scosso per la conversazione avuta con Oriana, Daniele va in cucina e commenta con Antonella l’uscita di Dana. La reazione avuta dagli inquilini è stata esagerata. Secondo i due VIP, la maggior parte di loro ha esultato non tanto per la salvezza di Nicole, così come vogliono far credere, ma per l’eliminazione della modella, che poco gradivano.

Tra le più false, secondo Daniele, c’è Oriana: “Qualsiasi delle due che esce va bene, sono contenta” avrebbe detto al ragazzo durante un momento di intimità.

Per far fede alla sincerità sempre professata, Daniele va a dirlo direttamente ad Oriana. La prende da parte, rinfacciandole di aver cambiato versione. È certo che non le importi nulla di Nicole, ma di essere stata felice di vedere Dana eliminata.

Oriana nega tutto e Daniele va su tutte le furie. Si allontana da lei additandola come “La regina delle false”.

Confusa e amareggiata, la ragazza cerca conforto in Giaele: non sa proprio perché Daniele si comporti così, forse è solamente geloso.

Più passa il tempo, più tra i due sorgono problemi di comunicazione. Le loro differenze caratteriali e le loro vedute divergenti li portano spesso allo scontro. Difficile stabilire se riusciranno a chiarirsi e a superare le incomprensioni. Per il momento, è però certo che i ragazzi siano divisi da una reciproca sfiducia.