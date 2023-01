La cantante e il compagno, la Iena Stefano Corti, lo annunciano sui social con una tenera foto

Bianca Atzei è diventata mamma: “E’ nato Noa Alexander“. Sui social la cantante e il compagno, la Iena Stefano Corti, annunciano di essere diventati genitori con una tenera foto dall’ospedale mentre abbracciano il piccolo e una breve didascalia: “Finalmente”. Per l’artista è il primo figlio, mentre per l’inviato del programma di Italia 1 il secondo: Gabriele è nato da una relazione precedente, oggi ha 11 anni e vive a Marsiglia con la madre.

Bianca Atzei e Stefano Corti stanno insieme da più di tre anni e nell’ottobre 2021 hanno vissuto un momento piuttosto delicato: un aborto spontaneo che ha portato profondo dolore nella coppia. A raccontare la tragedia era stata la Atzei. Per un anno la coppia aveva provato ad avere figli, ma la gravidanza tanto desiderata tardava ad arrivare e per questo erano ricorsi alla procreazione medicalmente assistita. Inizialmente il processo era andato a buon fine, ma poi la cantante aveva subito un’interruzione di gravidanza. “Mi sentivo già mamma – aveva detto -. Era una notizia meravigliosa che poi si è trasformata in una tragedia”.

Ma la cantante e l’inviato de “Le Iene” non hanno mai smesso di crederci e a luglio 2022 hanno annunciato di essere di nuovo in attesa di un figlio. Una bellissima notizia che ha riportato il sorriso in Bianca e Stefano. Dall’ecografia al sesso del bimbo, la coppia ha sempre aggiornato i follower sui social. Anche quando la Atzei è stata male ed è finita in ospedale per una brutta polmonite. Adesso però è tempo di pensare solo alle cose belle. A Noa Alexander.