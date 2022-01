Tornano i super-eroi della Marvel con “Avengers: Age of Ultron”

Martedì 18 gennaio alle 21.10, Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) propone una imperdibile serata in compagnia dei super-eroi della Marvel con l’esplosivo secondo film dedicato al gruppo di eroi della Casa delle Idee, “Avengers: Age of Ultron”.



Scritto e diretto da Joss Whedon, racconta la rischiosa missione del team dei vendicatori composto da Iron Man, Captain America, Hulk, Black Widow, Thor e Hawkeye che questa volta dovranno impedire che l’intelligenza artificiale Ultron prenda il controllo di numerose macchine per portare a termine un piano di conquista e devastazione inimmaginabile.



Undicesimo film del Marvel Cinematic Universe, ha il merito di aver introdotto nella saga gli amati personaggi Wanda Maximoff e Visione, interpretati rispettivamente da Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Con il suo miliardo e mezzo di incasso, Age of Ultron è il dodicesimo miglior incasso della Storia del cinema.

A seguire, una nuova puntata di “Wonderland” che questa settimana vede protagonisti ii fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo che racconteranno il loro nuovo ed eccentrico thriller psicologico, America Latina.