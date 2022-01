Musica, arriva “Niente” di Sisirò e FreedomTailor

Si tratta di un brano inedito, creato dall’incontro del rapper riminese Sisirò e debeat maker FreedomTailor, che dal 2018 hanno intrapreso un percorso insieme, con vari progetti musicali e l’uscita nel 2019 del singolo “Sogno”.



Dopo un periodo distanti oggi si incontrano proponendo “Niente”, il brano rap music che racconta storie vere, vissute sulla propria pelle, storie di vita di strada, di false promesse, di come uscirne, di situazioni familiari difficili, d’amore, il più nobile dei sentimenti in una melodica travolgente.



Un insieme di sensazioni forti raccontate con parole chiare, nette, decise, quelle parole che molte volte anche noi vorremmo trovare, ma non ne siamo capaci, qui le troviamo nel testo del brano “Niente”, quasi come se la musica volesse parlare al posto nostro, raccontandoci.



“Niente” il nuovo singolo di Sisirò e FreedomTailor è un pezzo di musica rap che cura l’anima di chi lo ascolta, mettendo alla luce sentimenti profondi descritti con parole difficili da trovare o da voler pronunciare, il tutto accompagnato da un sound melodico, coinvolgente e con sfumature latine, che oggi potrai ascoltare qui e sui loro canali social.