Hell’s Kitchen Usa 20 incorona Trenton Garvey.

Dopo settimane di battaglie infuocate ai fornelli, la stagione 20 di Hell’s Kitchen USA è giunta al termine e un concorrente è uscito trionfante, vincendo il concorso di cucina Fox e la posizione di capo chef presso Gordon Ramsay Steak di Las Vegas. Congratulazioni a Trenton Garvey! La fotogallery

Durante la finale, lo chef Ramsay ha pianificato un’emozionante riunione per i tre chef rimasti – Kiya Willhelm, Megan Gill e Trenton – prima che fossero incaricati di cucinare una cena di cinque portate valutata da giudici famosi.



Megan e Trenton sono stati scelti come gli ultimi due chef e, nella seconda ora della finale, hanno scelto le loro brigate. Insieme agli ex concorrenti, i tre finalisti hanno gareggiato servendo il loro ultimo servizio di cena.

Alla fine delle due ore, è stato Trenton a vincere la stagione 20 di Hell’s Kitchen.



La storica 20esima stagione di Hell’s Kitchen è stata soprannominata “Young Guns” e ha visto lo chef Gordon Ramsay tornare a Las Vegas..Las Vegas è la sede di cinque ristoranti dello chef, tra cui il primo ristorante Gordon Ramsay Hell’s Kitchen al mondo al Caesars Palace.



Per la prima volta nella storia del programma, Hell’s Kitchen: Young Guns ha visto la partecipazione di 18 aspiranti chef provenienti da tutto il paese che avevano tutti 24 anni o meno all’inizio della competizione.



Il vincitore Trenton Garvey conquista la posizione di capo chef alla Gordon Ramsay Steak di Las Vegas.