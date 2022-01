“Grande Fratello Vip”, Delia getta la spugna su Alex: “Basta, lo lascio”

Un aereo senza firma vola nei cieli sopra la Casa, portando un messaggio per Soleil: sarà Alex il mittente misterioso? La moglie dell’attore in lacrime

La trentacinquesima puntata del “Grande Fratello Vip” ha riportato in scena il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil , tra litigi e attacchi frontali. E la moglie dell’attore ha più volte sottolineato e ribadito di essere ferita. Il pomeriggio del giorno dopo un aereo pro Alex-Soleil ha fatto crollare definitivamente la ragazza che ha sbottato: “Basta, lo lascio, mi sono rotta le scatole, non mi merito questo”.



Sopra i cieli della la Casa di Cinecittà è apparso un aereo senza firma in favore di Alex Belli e Soleil Sorge con il messaggio “Solex its real always connected”. Alla vista, Soleil ha ironicamente buttato benzina sul fuoco: “Me l’ha mandato Alex”. E questo è stato un altro colpo che ha fatto scoppiare in lacrime Delia. A consolare la mpodelal venezuelana ci ha provato Manila Nazzaro, poi Katia Ricciarelli e anche Miriana Trevisan.