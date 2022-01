Fumetti, asta record per Spider-Man: la prima volta con il costume nero vale oltre 3 milioni di dollari

La tavola disegnata da Mike Zeck è tratta dal numero 8 di “Secret Wars” del 1984

l successo continua ad accompagnare Spider-Man. Mentre al cinema sta raccogliendo notevoli risultati con il terzo capitolo (Spider-Man: No Way Home) del cinecomic con Tom Holland, una tavola originale di un fumetto con protagonista l’Uomo Ragno ha raggiunto la cifra record di 3,36 milioni di dollari durante un’asta da Heritage Auctions a Dallas. Si tratta di una fumetto speciale, perché qui il supereroe Marvel indossa per la prima volta il costume nero.

La tavola a tre pannelli, disegnata da Mike Zeck, è tratta dal numero 8 di Secret Wars, una serie pubblicata dalla Marvel Comics nel 1984-85. “Questa pagina è stata la grande rivelazione a cui alludeva la copertina!

È qui che Peter Parker ha davvero ottenuto il suo nuovo vestito nero elegante”, spiega la casa d’aste Heritage Auctions descrivendo la pagina 25 della pubblicazione.

L’apparizione del supereroe con questo costume è cruciale per la storia a venire di Spider-Man: proprio questo costume si rivelerà essere un simbionte alieno che successivamente ospiterà Eddie Brock, diventando il cattivo Venom.

L’offerta di partenza della tavola era di 330 mila dollari. Durante l’asta a Dallas, in Texas, è stato venduto anche il primo numero di “Action Comics” del 1938, in cui faceva la sua prima apparizione Superman: il fumetto è statao battuto per 3,18 milioni di dollari.