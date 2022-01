Belén conferma la fine della storia con Spinalbese

«Sono single»: la presentatrice di Tu si que vales conferma la rottura con il fidanzato, arrivata dopo una lunga crisi

La notizia era ormai nell’aria da tempo ma solo oggi è arrivata la conferma ufficiale da parte di Belén Rodriguez (attualmente in quarantena fiduciaria) la quale, all’interno di un video pubblicato su Instagram, ha rivelato che la sua storia con Antonino Spinalbese, padre della figlia Luna Marì, è finita.

La 37enne argentina non si è fatta scappare la notizia; molto più probabile, invece, che Belén abbia dato (velatamente) la notizia in modo da sedare tutti i gossip e la curiosità inerenti alla sua vita sentimentale che, da quasi due mesi, sta tenendo banco nelle pagine di cronaca rosa: Antonino Spinalbese e Belén si sono lasciati?



La risposta è sì, come si scopre dal video caricato sui social dalla presentatrice la quale, nel corso di una chiacchierata con il figlio Santiago (avuto dall’ex marito Stefano De Martino) afferma «Ora che mamma è single…almeno c’è un uomo che cucina», confermando in modo definitivo le voci in merito alla rottura con l’ex hairstylist conosciuto nell’agosto del 2020. E pensare che quando avevano iniziato a circolare i primi rumor che parlavano di una crisi all’interno della coppia era stata proprio Belén ad affermare che lei e Antonino avevano avuto sì un periodo difficile, ma anche che non si erano mai lasciati e che non avevano alcuna intenzione di lasciarsi.



Quali possano essere i motivi che abbiano portato Rodriguez e Spinalbese a dirsi addio a distanza di pochissimi mesi dalla nascita della figlia Luna Marì (avvenuta nel luglio 2020) a oggi non lo sappiamo e forse mai lo sapremo, quel che è certo però è che la showgirl e l’ex fidanzato non hanno alcuna intenzione di tornare insieme, per lo meno per ora.



Che Belén si stia frequentando segretamente con Michele Marrone (con il quale era stata vista in un locale milanese a metà dicembre) e che tra poco possano iniziare a spuntare altre foto di Rodriguez insieme alla star del film Netflix 365 giorni? E se invece ci potesse essere un ennesimo ritorno di fiamma con De Martino, per il quale Belén ha sofferto molto in passato dopo la fine del loro matrimonio (come raccontato da Andrea Iannone)?



Cosmopolitan.it