Daydreamer – Le ali del sogno non è cancellato, quando andrà in onda la soap con Can Yaman

Colpo di scena per i fan di Can Yaman. Diversamente da quanto diffuso nei giorni scorsi, la programmazione di Daydreamer – Le ali del sogno non verrà sospesa, ma la soap opera turca continuerà ad andare in onda il giovedì in prima serata su Canale 5. A quanto apprende Fanpage.it, la puntata del 21 gennaio sarà regolarmente trasmessa in prima serata alle ore 21.30



circa (e non verrà sostituita dal film di Ficarra e Picone L’ora legale, segnalato in un primo momento come rimpiazzo della soap). Una bella notizia per il pubblico che si è appassionato alle vicende di Sanem e Can, grazie soprattutto alla popolarità del prestante divo di Istanbul (presto nel ruolo di Sandokan in una serie italiana).

Anticipazioni della puntata del 21 gennaio

Come svelano le anticipazioni di Daydreamer del 21 gennaio, nel corso della puntata Cengiz tenterà di fare riconciliare Can e Sanem, arrivando addirittura a rinchiuderli in una cella frigorifera. I due, però, finiranno col litigare furiosamente, uscendone ancora più infuriati l’uno con l’altra. Sanem cambierà lavoro per allontanarsi, ma il destino ci metterà lo zampino obbligandoli a collaborare ancora insieme per il libro di cucina di Polen. Il cast di Daydreamer – Le ali del sogno comprende Demet Özdemir, Can Yaman, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Birand Tunca.

Cosa va in onda giovedì 21 gennaio sulle altre reti

L’episodio di Daydreamer andrà a scontrarsi con La pupa e il secchione e viceversa, che parte con la nuova edizione su Italia 1 (condotta da Andrea Pucci) e il talk di Rete 4 Dritto e rovescio. La Rai, invece, proporrà gli episodi numero 7 e 8 della sesta stagione di Che Dio ci aiuti (Rai1), la partita di Coppa Italia Lazio – Parma (su Rai2) e il film Il disertore (su Rai3).

