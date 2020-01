Rai, omaggio a Federico Fellini

Il Fellini dietro la macchina da presa, tra sogno e poesia, e quello davanti alla telecamera che racconta il suo essere regista: due “volti” che si incontrano nel palinsesto dedicato da Rai al Maestro Federico Fellini, nel centenario della nascita, lunedì 20 gennaio. Una programmazione che propone su tutte le reti grandi film (da “Ginger e Fred” a “E la nave va”, da “La città delle donne” al “Casanova” Oscar 1977 per i costumi), reportage, interviste e “riletture” dell’immaginario felliniano e dei suoi protagonisti. Come quella firmata dal regista Ruggero Cappuccio con immagini delle Teche Rai in “Fellini Fine Mai”, proposto nello Speciale Tg1 di domenica 19 gennaio alle 23.45 su Rai1: la ricostruzione del percorso che ha portato Cappuccio a conoscere Fellini e a diventarne collaboratore sul set di “Ginger e Fred”. Il 21 gennaio sarà invece Bruno Vespa, a Porta a porta, a dedicare un ampio spazio al ricordo del grande regista.

E c’è anche il Fellini “veneziano” con il suo rapporto con il Festival del Cinema, raccontato dal documentario “Federico Fellini. Il genio in Mostra” in prima tv lunedì 20 gennaio alle 21.10 su Rai Storia.

Non mancano l’omaggio di “Blob” e di “Fuori Orario” su Rai3, di “Wonderland” su Rai4, e di Rai Movie con il doc “Che strano chiamarsi Federico”, affettuoso ricordo di un’amicizia firmato da Ettore Scola.

Protagonisti anche i luoghi del regista nello Speciale di “Save The Date” – in prima tv lunedì 20 gennaio alle 22.55 su Rai5 – “Fellini, i suoi luoghi e le sue atmosfere”, dedicato agli spazi che hanno segnato la sua vita e i suoi film: da Rimini, sua città natale, con il cinema Fulgor, il molo e il Grand Hotel, allo Studio 5 di Cinecittà, la sua casa d’artista.

Ampia anche la copertura informativa che si è aperta venerdì 17 gennaio a TV7 con l’omaggio di Vincenzo Mollica al grande regista, con il quale ha condiviso una profonda amicizia, e che prosegue nei Tg e Gr, con particolari approfondimenti su RaiNews24 e nelle edizioni della Tgr Emilia Romagna.

Le celebrazioni per i cento anni dalla nascita saranno accompagnate da uno spot realizzato dalla Direzione Creativa Rai in occasione dell’anniversario, in onda da lunedì 20 gennaio su tutte le reti. Anche RaiPlay lo ricorderà con una collezione dedicata al grande maestro di film e documentari tratti dall’archivio delle Teche Rai.

Ampio l’impegno di Rai Radio che ricorda Fellini, autore – a partire dal 1941 – di una novantina di copioni tra presentazioni di programmi musicali, riviste radiofoniche, fino alla serie di “Le avventure di Cico e Pallina”. Tra gli appuntamenti del palinsesto a lui dedicato sabato 18 gennaio “Inviato speciale” (dalle 8:30) e “In prima fila” (in onda alle 12.30) su Radio1; domenica 19 gennaio alle 19.00 “Il Cinema alla Radio” su Radio3 con un racconto de “Lo sceicco bianco” del 1952 e lunedì 20 gennaio, sempre su Radio3 alle 19.00, “Hollywood Party”, con una puntata sui film di Fellini coprodotti dalla Rai. Sempre lunedì 20, spazio a Fellini anche nella programmazione di Radio Techetè.