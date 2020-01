Ignazio Moser zittisce Antonella Fiordelisi: le ultime parole non lasciano dubbi

Da giorni non si fa che parlare della love story tra Ignazio Moser e Antonella Fiordelisi. È stata la spadista di Salerno a svelare la vecchia passione segreta con il figlio di Francesco Moser. Una passione che risale a diverso tempo fa, a prima della partecipazione dello sportivo al Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto l’attuale fidanzata Cecilia Rodriguez. Antonella ha promesso ulteriori dettagli su questo flirt mentre Ignazio ha preferito per il momento non proferire parola. Ma nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Mio Moser ha praticamente bollato come “poco seria” questa liaison vissuta nell’ombra.

“Amicizia con un’ex? Io sono sempre stato molto deciso nei tagli, se vogliamo anche abbastanza crudele. Al di là del fatto che ho avuto una sola fidanzata. Per il resto ho avuto frequentazioni brevi, avventure, insomma: niente di serio…“, ha spiegato Ignazio Moser. Tra le righe è facile leggere una replica ad Antonella Fiordelisi, che non è stata mai la fidanzata ufficiale dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Vecchi flirt a parte, Ignazio Moser si sta preparando ad una sfida importante: il prossimo 22 gennaio debutterà su MTV alla conduzione di Ex on the beach insieme alla compagna Cecilia Rodriguez.

