Giorgia Meloni racconta: “Un compleanno d’amore con mia figlia e il mio compagno”

La politica e leader di ‘Fdl’ compie 43 anni circondata dall’affetto del compagno Andrea e della figlia Ginevra

Compleanno d’amore per Giorgia Meloni. Nata a Roma il 15 gennaio, la politica e leader di ‘Fratelli d’Italia’ ha festeggiato 43 anni circondata dall’affetto del compagno Andrea Giambruno e della figlia Ginevra, di due anni e mezzo. “Quanti anni compio? 43. Della mia età possiamo sempre parlare, è del mio peso che non dovete mai chiedermi…” ha scherzato Giorgia a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, poi rivela “Sto malissimo, con raffreddore e febbre da tre giorni. Ieri ho finito di lavorare all’una di notte, con 39 di febbre: un incubo. Oggi mi sono presa mezza giornata per pranzare con la mia famiglia”.

Mezza giornata dedicata agli affetti e l’altra metà al lavoro. Così Meloni ha celebrato il grande giorno. “Andrea mi ha regalato 12 rose rosse con un biglietto di amore, i miei amici mi hanno regalato delle rose bianche e Ginevra, mia figlia, ha scelto di regalarmi dei guanti…”. Anche se la vera sorpresa è arrivata subito, al mattino: “Stamattina il mio compagno e Ginevra mi hanno ‘riciclato’ una candelina, me l’hanno messa su un cornetto e mi hanno portato tutto come colazione. E’ stato romantico, molto, mi ha fatto molto felice”, ha spiegato.

Dopo il pranzo, una passeggiata in centro con la famiglia, che l’ha poi accompagnata a Montecitorio dove ha seguito l’informativa del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sulla crisi in Libia e Iraq.

Infine, il brindisi a sorpresa negli uffici del gruppo di Fdi alla Camera, organizzato dai suoi parlamentari e i più stretti collaboratori. Deputati e senatori di Fdi le hanno fatto trovare una torta panna e cioccolato con la scritta ‘Io sono Giorgia’, il ‘remix‘ del suo discorso in piazza San Giovanni del 19 ottobre scorso, diventato virale sui social.“