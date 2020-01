Canale 5, domani tornano le storie di Melaverde con Edoardo Raspelli

“E’ stata la più bella puntata di Melaverde tra le 614 che ho condotto in questi 21 anni: emozione e commozione nei due giorni di registrazione e poi,dopo la prima messa in onda, il mio inatteso contributo a cambiare la vita di due famiglie. Ricordo che durante la registrazione, davanti alle telecamere, ad un certo punto ho pianto”. Queste le parole dell’ex conduttore di Melaverde alla notizia dell’argomento della replica in onda domani dalle 11.20 su Canale 5. Per Le Storie di Melaverde Edoardo Raspelli sarà di nuovo in provincia di Brescia, nella località di Pezzuolo, sopra Sale Marasino: su questa montagna un tempo vivevano diverse famiglie con le loro attività agricole ma, trattandosi di un territorio “difficile”, con il tempo ha rischiato l’abbandono.Oggi però c’è chi con coraggio ha deciso di rimanere come la famiglia Bonardi che, da quasi un secolo, all’agriturismo ed azienda agricola Pastina, prosegue la sua attività giunta alla quarta generazione.Oggi conosceremo la storia di questa famiglia e la sua attività, vedremo come gestiscono le loro vacche di Razza Bruna, come lavorano il latte per creare formaggi nel piccolo caseificio e come accolgono gli ospiti che raggiungono la loro osteria per gustare piatti tipici della tradizione contadina.Famiglie come questa sono la testimonianza che si può fare, si può continuare a far vivere questi territori. Sono l’esempio che dimostra che la montagna non è un problema, ma anzi è una grande risorsa.