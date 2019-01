Rita dalla Chiesa Vs Masterchef Italia 8

Rita dalla Chiesa segue Masterchef Italia 8 si commuove, ride e consiglia alla produzione un’edizione per vegetariani, sarà accontentata?

Il passatempo preferito di Rita dalla Chiesa sembra ormai essere quello di dire tutto (e sempre) sui social. Non solo la sua vita privata, per la quale spesso è stata attaccata, ma anche sui programmi di maggior successo in tv. Anche ieri sera è successa la stessa cosa e questa volta a finire sotto la lente e, aggiungerei, sotto accusa, è stata la nuova edizione di Masterchef Italia 2019. L’ottava edizione del cooking show di Sky è partito sotto i migliori auspici ricordando molto quella atmosfera che dopo l’uscita di Carlo Cracco era andata un po’ perduta. Masterchef Italia diventa meno scolastico e più spettacolare ma, a quanto pare, Rita dalla Chiesa ha una proposta da fare ai produttori: “Perché non un’edizione senza la carne?”. A quanto pare la conduttrice non ama molto questo continuo uso di carni e ieri sera lo ha fatto notato con un tweet che ha riscosso l’ilarità e il successo presso il pubblico da casa e, soprattutto, il popolo dei social. In particolare, Rita dalla Chiesa ha scritto: “Ma un @MasterChef_it per vegetariani?“. Non solo la conduttrice ha fatto presente che lei, come molti italiani, preferirebbero una variante vegetariani, ma ad alcuni ha addirittura confidato di concentrarsi sui giudici e le loro facce anziché sui piatti e la loro preparazione. Ad un utente che scrive “Anch’io li preferirei senza carne e isolo la preparazione dei piatti e mi concentro sulle facce degli chef”, Rita dalla Chiesa ha subito risposto: “E’ quello che sto facendo anche io. Non me ne perdo una puntata. Loro sono pazzeschi!!!“. Ma poi ha rilanciato: “Io li adoro. Pero’ preferirei piatti senza carne. Certo che @MasterChef_it è’ uno spettacolo che “acchiappa”…. Ho pure pianto”. A quanto pare la conduttrice è una fan del programma, sarà per questo che vorrebbe un’edizione adatta ai suoi gusti?

Hedda Hopper, ilsussidiario.net