Stasera torna, su Rai1, Paola Perego con “Superbrain”

Secondo appuntamento su Rai1, alle 21:25, con Superbrain – Le Supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Al fianco di Paola Perego, in questa nuova edizione, c’è Francesco Paolantoni.

Protagoniste del programma sono persone normali con doti straordinarie, capaci di usare la mente per superare prove incredibili, che vengono giudicate dal pubblico in studio e dalla giuria, composta da tre personaggi famosi, diversi ogni settimana. In questa seconda puntata in giuria siederanno: Amanda Lear, Antonino Cannavacciuolo e Giampaolo Morelli.

Anche in questa puntata si sfideranno sei “supermenti” che, grazie al loro talento (per i numeri, la memoria, o dotate di un senso particolarmente sviluppato), unito allo studio e a un pizzico di follia, daranno vita a momenti di grande spettacolo. Tra i protagonisti di questa settimana ci saranno un ragazzo di soli 14 anni dalla memoria stupefacente e dalle capacità di calcolo straordinarie, una studentessa di veterinaria capace di memorizzare le impronte di 20 cani e poi abbinarle al giusto proprietario, un uomo capace di riconoscere un bicchiere tra 500 solo guardando le bolle d’acqua che si sono create al suo interno. E poi, una prova dal grande sforzo fisico e mentale: una ragazza, appesa a 7 metri da terra, dovrà memorizzare una selva di corde aeree da percorrere dall’inizio dalla fine, senza sbagliare, visto che le corde sbagliate si staccano dal soffitto e prenderle per errore significherebbe precipitare a terra con loro. Un altro concorrente sarà poi alle prese con la memorizzazione di episodi memorabili del Festival di Sanremo e un altro concorrente dovrà riconoscere, tra decine di altri, i dettagli del volto di una ballerina, appena conosciuta, scelta a caso tra 30 ballerine. Al termine della serata, la giuria sceglierà le tre prove migliori della puntata e sarà poi il voto del pubblico in studio a proclamare, tra i tre prescelti, il vincitore che si aggiudicherà un premio in gettoni d’oro.

Le abilità eccezionali della mente saranno protagoniste anche di altre esibizioni fuori gara: il torneo internazionale, che vedrà sfidarsi sulla stessa specialità un concorrente delle precedenti edizioni italiane di SuperBrain contro un concorrente di una delle edizioni degli altri paesi (ben quattordici) in cui il programma è andato in onda, e le “ExtraBrain”, esibizioni dal sapore più ironico e divertente, con protagonisti talenti eccezionali che si esibiscono in contesti alquanto surreali, supportati da Francesco Paolantoni. Per il torneo, nella seconda puntata la sfida sarà tra Italia vs USA: in una gara di velocità e di precisione i due sfidanti, posti su due fronti opposti di un gigantesco domino di 100 tessere, dovranno sommare, il più rapidamente possibile, tutti i numeri posti sulle tessere prima che l’ultima tessera cada. L’“ExtraBrain” presentata da Francesco Paolantoni sarà una concorrente che, bendata, dovrà riconoscere erbe rare e difficili, solo assaggiandone la foglia. Ma non sarà l’unica a doverla assaggiare: la stessa sorte, supportato da Chef Cannavacciuolo, toccherà infatti, con risvolti decisamente comici, anche allo stesso Paolantoni.