Ascolti tv, ha vinto “Che Dio ci aiuti”

Continua il grande successo di pubblico per la quinta serie di “Che Dio ci aiuti”. Il secondo appuntamento con la fiction interpretata da Elena Sofia Ricci ha ottenuto un seguito complessivo di 5 milioni e 948mila spettatori pari al 26% di share. In particolare il primo episodio ha raggiunto 6 milioni e 319mila telespettatori e il 25% di share, mentre il secondo è stato visto da 5 milioni e 615mila spettatori per uno share del 27,4%.

Su Rai2 “Sicario”, il thriller firmato da Denis Villeneuve con Benicio Del Toro ha totalizzato 1 milione e 69mila spettatori e il 4,6% di share.

Bene, su Rai3, “Lo Stato contro Fritz Bauer”, film drammatico del 2015 di Lars Kraume sulle conseguneze del nazismo, visto da 1 milione e 138mila spettatori, apri ad uno share del 4,6%.

Sempre molta attenzione per l’informazione Rai con il Tg1 che continua a confermarsi leader degli ascolti: l’edizione delle 20 ha totalizzato 5 milioni e 588mila spettatori e il 23,6% di share, mentre l’edizione delle 13 del Tg2 è stata vista da 2 milioni e 187mila spettatori, con il 15,4% di share e il Tg3 delle 19 si è attestato al 12,3% di share, pari a 2 milioni e 346mila spettatori, saliti a 2 milioni e 950 mila (13,6% di share) nelle successive edizioni regionali curate dalla TGR.

Record stagionale di ascolti per “Porta a porta”: la puntata di ieri è stata vista da 1 milione e 688mila spettatori, con il 18,3% di share: si tratta del valore più alto, da settembre, per il programma di Bruno Vespa.

In grande evidenza, sempre sulla rete ammiraglia, sia “l’Eredità” nel preserale, con un ascolto di 5 milioni e 192mila spettatori e il 25% di share, sia “I Soliti Ignoti – Il ritorno”, che ha conquistato l’access prime time con 5 milioni e 401mila spettatori e il 20,6% di share.

Da segnalare, infine, per le reti specializzate, le ottime performance di Rai Yoyo, che con l’1,3% di ascolto medio su tutta la giornata, e una punta del 2,3% con 455mila spettatori per la striscia animata “44 gatti”, in onda alle 19.15, è stata la specializzata free-to-air più vista, e di Rai Gulp, che con la serie “Sara Marti – La nostra storia”, in onda in prima serata, ha raggiunto 110mila spettatori.

Nel complesso le reti Rai hanno conquistato la prima serata, con 9 milioni e 886mila spettatori e il 38,4% di share, la seconda, con 4 milioni e 103mila spettori e il 36% di share, e le 24 ore, con un ascolto medio di 4 milioni e 17mila spettatori e uno share del 38%.