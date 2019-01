Amadeus, Ora o mai più, gioco il sabato

Su Rai1 dal 19/1, contro C’è posta per te

“Adesso giochiamo in Champions League, per giunta affrontiamo subito il Barcellona (Maria de Filippi Ndr)”. Amadeus cresciuto a pane e musica, fin dagli esordi in radio a 17 anni, nel corso di una carriera trentennale, che lo ha visto alla guida di show e quiz, è oggi considerato tra i re mida degli ascolti di Rai1 e dopo la serata di Capodanno a Matera, è promosso in prima serata su Rai1, con ‘Ora o mai più‘ dal 19 gennaio. Otto cantanti con altrettanti coach che li condurranno all’interno di un percorso lungo sei puntate e che, di volta in volta, giudicheranno le loro esibizioni e la loro crescita artistica nell’ottica di concedere loro una nuova chance di successo. Sono Barbara Cola, Davide De Marinis, Donatella Milani, Annalisa Minetti, Jessica Morlacchi, Silvia Salemi, Michele Pecora, Paolo Vallesi. Ben otto i giudici in gara: Marcella Bella, Orietta Berti Red Canzian, Toto Cutugno, Fausto Leali, Donatella Rettore, I Ricchi e Poveri, Ornella Vanoni.

Ansa