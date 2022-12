Maneskin, ecco i brani del nuovo album “Rush!”: c’è anche Tom Morello

Svelati i 17 titoli che comporranno il nuovo lavoro in studio della band in uscita il 20 gennaio che segue “Teatro D’Ira Vol. 1”. Nel singolo “Gossip” la collaborazione con il chitarrista dei RATM

Dopo Iggy Pop, Tom Morello.

I Maneskin hanno annunciato la collaborazione con un altro fuoriclasse del rock. Il chitarrista dei Rage Against the Machine (ma anche degli Audioslave e Prophets of Rage) sarà presente nel nuovo singolo della band italiana. Il brano s’intitola “Gossip” e uscirà il 13 gennaio. Una settimana dopo verrà pubblicato il nuovo album del gruppo, “Rush!”, annunciato per il 20 gennaio prossimo. Attraverso l’account Twitter la band ha pubblicato anche la tracklist del nuovo lavoro in studio, che segue “Teatro D’Ira Vol. 1”.

LA TRACKLIST DEL NUOVO ALBUM – “Teatro D’Ira Vol.1” del 2021 non avrà quindi un volume 2, perchè i Maneskin hanno conquistato gli Usa con la cover di “Beggin'”, hanno cambiato manager e da lì si sono affidati a produttori e co-writer dell’industria discografica americana, virando anche su sonorità pop appetibili per quel mercato, testimoniato dai singoli già usciti che comporranno il nuovo album come “Supermodel”, “The loneliest”, “Mammamia”. Nella tracklista sono presenti anche “La Fine”, ennesimo inedito condiviso, altro episodio cantato in italiano insieme a “Il dono della vita”, “Gasoline” e “Kool Kids”, entrambi suonati dal vivo durante la tournée ancora in corso.

LA COLLABORAZIONE CON TOM MORELLO – ll featuring con Tom Morello è stato annunciato dai Maneskin via social media attraverso uno scatto che li ritrae insieme al chitrarrista. In merito alla collaborazione Damiano ha spiegato: “L’enorme esperienza di Tom Morello ci ha permesso di prendere spunto per lavorare alle tracce senza pensarci troppo. Non lo ringrazieremo mai abbastanza per essersi unito a noi per questo pezzo. È un onore per tutta la band!”. “Tom è uno dei più grandi musicisti che io abbia mai ascoltato e da cui abbia mai imparato. Suonare con lui è un sogno che si realizza. È per me un dono enorme e una grande conquista in quest’anno incredibile!” ha raccontato Thomas.

IL LOUD KIDS TOUR – L’annuncio dei Maneskin è arrivato mentre la band sta continuando il fortunatissimo Loud Kids Tour. Dopo aver conquistato il Sudamerica, e gli Usa, la tranche del 2022 terminerà con il concerto a Las Vegas, mentre la tournée mondiale proseguirà poi nel 2023 in Europa e Regno Unito, e farà tappa in Italia nei più importanti palazzetti e si concluderà con quattro speciali date-evento allo Stadio Olimpico di Roma, il 20 e 21 luglio, e allo Stadio San Siro di Milano, il 24 e 25 luglio.